ЕС проверяет китайскую COVID-вакцину Vero Cell

Комитет EMA (Европейское агентство лекарственных средств) начал циклический обзор инактивированной COVID-вакцины Vero Cell, разработанной группой «Sinopharm».
Об этом сообщается на сайте европейского медицинского регулятора.
Отмечается, что ЕМА проведет оценку соответствия вакцины Vero Cell стандартам ЕС относительно эффективности, безопасности и качества. Временные рамки для завершения этой оценки пока неизвестны, однако в ЕМА указали на то, что это может быть быстрее, чем обычно, поскольку оценка проводится в рамках процедуры rolling review.
Как сообщалось, в настоящее время Европейское агентство лекарственных средств одобрило для использования четыре вакцины от коронавируса: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson.
Инактиви́рованная вакци́на (или уби́тая вакци́на) состоит из микробных частиц, которые выращены в культуре, а затем были убиты при помощи метода термической обработки либо воздействием клеточного яда.
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