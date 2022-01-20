ЕС проверяет китайскую COVID-вакцину Vero Cell

16:39 04 Май Киев, Украина

Комитет EMA (Европейское агентство лекарственных средств) начал циклический обзор инактивированной COVID-вакцины Vero Cell, разработанной группой «Sinopharm».

Об этом сообщается на сайте европейского медицинского регулятора.

"Комитет ЕМА по лекарственным препаратам для человека (CHMP) начал постепенную экспертизу инактивированной вакцины от COVID-19 (Vero Cell), разработанной Sinovac Life Sciences Co., Ltd", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ЕМА проведет оценку соответствия вакцины Vero Cell стандартам ЕС относительно эффективности, безопасности и качества. Временные рамки для завершения этой оценки пока неизвестны, однако в ЕМА указали на то, что это может быть быстрее, чем обычно, поскольку оценка проводится в рамках процедуры rolling review.



Как сообщалось, в настоящее время Европейское агентство лекарственных средств одобрило для использования четыре вакцины от коронавируса: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson.

Инактиви́рованная вакци́на (или уби́тая вакци́на) состоит из микробных частиц, которые выращены в культуре, а затем были убиты при помощи метода термической обработки либо воздействием клеточного яда.