ЕС подписал пятый контракт на поставку вакцин от COVID-19

Председатель Еврокомиссии заявила о готовности подписать пятый контракт с фармацевтической компанией на поставку вакцины от коронавируса. По прогнозам ВОЗ, украина сможет получить по програме COVAX вакцину не раньше чем во втором квартале 2021 года.
Об этом 17 ноября сообщила пресс-служба Еврокомиссии на своей странице в Twitter.
"Мы объявляем о новом соглашении с европейской фармацевтической компанией CureVac через несколько дней после подписания контракта с BioNTech и Pfizer", – сообщили в ведомстве.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что это уже пятый контракт ЕС на поставку вакцин. Ранее уже договорились с AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV и BioNtech – Pfizer. Сейчас также ведутся переговоры с компанией Moderna.
"Мы объявляем о новом соглашении с европейской фармацевтической компанией CureVac через несколько дней после подписания контракта с BioNTech и Pfizer", – сообщили в ведомстве.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что это уже пятый контракт ЕС на поставку вакцин. Ранее уже договорились с AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV и BioNtech – Pfizer. Сейчас также ведутся переговоры с компанией Moderna.
Другая американская биотехнологическая компания Moderna сообщила 16 ноября об успешном завершении второй фазы клинических исследований в середине июля. В ней участвовали 45 человек в возрасте от 18 до 55 лет. Третья, финальная, фаза испытаний mRNA-1273 стартовала 27 июля. Эта вакцина показала 94,5% эффективности. Компания планирует до конца 2020 года произвести 20 млн доз для отправки в США и от 500 млн до 1 млрд доз в 2021-м – для продажи в других странах.
Всемирная организация здравоохранения полагает, что Украина получит вакцину против COVID-19 в рамках Фонда глобального доступа к вакцинам COVID-19 (COVAX) во втором квартале 2021 года. Большинство экспертов считают, что вакцина будет широко доступна лишь с середины 2021 года.
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