ЕС подписал пятый контракт на поставку вакцин от COVID-19

20:38 17 ноября Киев, Украина

Председатель Еврокомиссии заявила о готовности подписать пятый контракт с фармацевтической компанией на поставку вакцины от коронавируса. По прогнозам ВОЗ, украина сможет получить по програме COVAX вакцину не раньше чем во втором квартале 2021 года.





"Мы объявляем о новом соглашении с европейской фармацевтической компанией CureVac через несколько дней после подписания контракта с BioNTech и Pfizer", – сообщили в ведомстве.



Председатель Еврокомиссии Об этом 17 ноября сообщила пресс-служба Еврокомиссии на своей странице в Twitter."Мы объявляем о новом соглашении с европейской фармацевтической компанией CureVac через несколько дней после подписания контракта с BioNTech и Pfizer", – сообщили в ведомстве.Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что это уже пятый контракт ЕС на поставку вакцин. Ранее уже договорились с AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV и BioNtech – Pfizer. Сейчас также ведутся переговоры с компанией Moderna.



Другая американская биотехнологическая компания Moderna сообщила 16 ноября об успешном завершении второй фазы клинических исследований в середине июля. В ней участвовали 45 человек в возрасте от 18 до 55 лет. Третья, финальная, фаза испытаний mRNA-1273 стартовала 27 июля. Эта вакцина показала 94,5% эффективности. Компания планирует до конца 2020 года произвести 20 млн доз для отправки в США и от 500 млн до 1 млрд доз в 2021-м – для продажи в других странах.



Всемирная организация здравоохранения полагает, что Украина получит вакцину против COVID-19 в рамках Фонда глобального доступа к вакцинам COVID-19 (COVAX) во втором квартале 2021 года. Большинство экспертов считают, что вакцина будет широко доступна лишь с середины 2021 года.