ЕС об угрозе быстро распространяющегося нового штамма COVID

10:23 27 Ноябрь Киев, Украина

Свои опасения в отношении недавно выявленного вида коронавируса выразила в видеообращении руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она указала на особую опасность нового штамма коронавируса Омикрон (B.1.1.529) и сказала, что в Евросоюзе особенно опасаются того, что опаснейший вид коронавируса способен за короткий срок распространиться по всему миру.

Так, 24 ноября впервые заговорили о случаях заражений новым вирусом в ЮАР, Ботсване и Гонконге. Следом за этим вирус выявили в Израиле и Бельгии.

ВОЗ сделала заявление о том, что коронавирус Омикрон угрожает всему миру, поскольку действующие в настоящее время вакцины могут быть бессильны в борьбе с новым штаммом.

На примере ситуации в ЮАР видно, что этот вид вируса имеет очень высокую скорость распространения, причем он поражает даже тех, кто уже перенес коронавирусное заболевание. ВОЗ требует расширить исследования этого штамма COVID во всех странах.

Между тем, опаснейший штамм на этой неделе уже проявился в Европе.

Микробиологи, создавшие вакцины Pfizer BionTech SE и AstraZeneca, также подключились к работе по поиску защиты от Омикрона. Ожидается, что вакцины от этого вируса произведут к лету 2022 года. Такое мнение выразил экс-советник рабочей группы по борьбе с COVID-19 при Белом доме Энди Славитт.