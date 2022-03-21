ЕС: чтобы уберечься от штамма "Дельта", необходимо получить минимум две дозы ковид-вакцины

20:13 23 июня Киев, Украина

Жители Европы к концу лета имеют все шансы переболеть индийским штаммом коронавируса , который с недавних пор называют "Дельта".



Об этом заявила директор Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний Андреа Аммон.



В связи с этим жителям стран ЕС, в частности, молодежи, "жизненно важно" полностью вакцинироваться от коронавируса в начале летнего курортного сезона, добавила она.

"К сожалению, предварительные данные показывают, что он также может инфицировать людей, которые получили только одну дозу имеющихся сейчас вакцин. Весьма вероятно, что вариант "Дельта" будет широко распространяться летом, особенно среди молодых людей", - добавила Аммон.

Врач объяснила, что это "может привести к риску инфицирования более уязвимых людей", которые труднее переносят болезнь.



"Хорошая новость заключается в том, что получение двух доз любой из доступных сейчас вакцин обеспечивает высокую защиту от этого варианта и его последствий", - добавила руководительница ЕЦПКЗ.



В то же время около 30% людей старше 80 лет и около 40% людей старше 60 лет в ЕС еще не прошли полный курс вакцинации.