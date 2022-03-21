ЕС: чтобы уберечься от штамма "Дельта", необходимо получить минимум две дозы ковид-вакцины

Жители Европы к концу лета имеют все шансы переболеть индийским штаммом коронавируса, который с недавних пор называют "Дельта".
Об этом заявила директор Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний Андреа Аммон.
В связи с этим жителям стран ЕС, в частности, молодежи, "жизненно важно" полностью вакцинироваться от коронавируса в начале летнего курортного сезона, добавила она.
Врач объяснила, что это "может привести к риску инфицирования более уязвимых людей", которые труднее переносят болезнь.
"Хорошая новость заключается в том, что получение двух доз любой из доступных сейчас вакцин обеспечивает высокую защиту от этого варианта и его последствий", - добавила руководительница ЕЦПКЗ.
В то же время около 30% людей старше 80 лет и около 40% людей старше 60 лет в ЕС еще не прошли полный курс вакцинации.
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