Эпидемиолог рассказал, стоит ли ждать "идеальную" вакцину от Covid

Об этом рассказал врач-эпидемиолог Сергей Кравченко.

"В этом случае необходимо вакцинировать доступной вакциной, которая есть в наличии на данный момент, а не ждать того, что появится какая-то лучше. Понимаете, на самом деле она может и не появиться, учитывая то, что в мире все больше и больше людей болеют, все больше и больше происходит мутаций", - сообщил Кравченко.