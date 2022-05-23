Эпидемиолог рассказал, стоит ли ждать "идеальную" вакцину от Covid
20:14 19 августа Киев, Украина
Существующие в мире вакцины от коронавируса
, были разработаны по разным технологиям, но все они демонстрируют безопасности и эффективность при массовой вакцинации
.
Об этом рассказал врач-эпидемиолог Сергей Кравченко.
"В этом случае необходимо вакцинировать доступной вакциной, которая есть в наличии на данный момент, а не ждать того, что появится какая-то лучше. Понимаете, на самом деле она может и не появиться, учитывая то, что в мире все больше и больше людей болеют, все больше и больше происходит мутаций", - сообщил Кравченко.
По его словам, коронавирус все больше адаптируется к нашей популяции.
"И чтобы обезопасить себя, нам необходимо вакцинироваться доступными вакцинами. Почему? Потому что вакцина прежде всего обезопасит гражданина от тяжелого течения болезни, от госпитализации и от смерти", - отметил врач-эпидемиолог.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии