Эпидемиолог Молдовы заявил, что от COVID-19 умерли те, кто и так был обузой

20:43 09 Сентябрь Киев, Украина

Директор Нацагенства здравоохранения Молдовы Николай Фуртунэ сделал скандальное заявление, которое вызвала возмущение общественности и лишила главного эпидемиолога должности.

"Не хочу, чтобы меня осуждали или показаться циничным, но во всем мире Covid-19 унес жизни тех, кто и так был обузой для себя и окружающих. Это были люди, которые боролись с последними стадиями рака, тяжелым диабетом, сердечно-сосудистыми патологиями. Так произошло и во Франции, и в Италии, и, к сожалению, в Молдове", - отметил эпидемиолог.

На это заявление на следующее же утро отреагировали Демократическая партия, бывший министр здравоохранения Алла Немеренко и оппозиционные партии, которые совместно потребовали отставки главы Национального агентства здравоохранения.



В попытках спасти положение Фуртунэ заявил, что его неправильно поняли, поскольку он имел в виду, что вышеупомянутые больные - "обуза с медицинской точки зрения, а не с социальной", но это не помогло. Вскоре после инцидента президент Молдовы Игорь Додон лично потребовал отставки эпидемиолога.



В результате Фуртунэ 8 сентября объявил о своей отставке на заседании, созванном премьер-министром страны Ионом Кику.