Эпидемиолог Молдовы заявил, что от COVID-19 умерли те, кто и так был обузой

Директор Нацагенства здравоохранения Молдовы Николай Фуртунэ сделал скандальное заявление, которое вызвала возмущение общественности и лишила главного эпидемиолога должности.
На это заявление на следующее же утро отреагировали Демократическая партия, бывший министр здравоохранения Алла Немеренко и оппозиционные партии, которые совместно потребовали отставки главы Национального агентства здравоохранения.
В попытках спасти положение Фуртунэ заявил, что его неправильно поняли, поскольку он имел в виду, что вышеупомянутые больные - "обуза с медицинской точки зрения, а не с социальной", но это не помогло. Вскоре после инцидента президент Молдовы Игорь Додон лично потребовал отставки эпидемиолога.
В результате Фуртунэ 8 сентября объявил о своей отставке на заседании, созванном премьер-министром страны Ионом Кику.
В попытках спасти положение Фуртунэ заявил, что его неправильно поняли, поскольку он имел в виду, что вышеупомянутые больные - "обуза с медицинской точки зрения, а не с социальной", но это не помогло. Вскоре после инцидента президент Молдовы Игорь Додон лично потребовал отставки эпидемиолога.
В результате Фуртунэ 8 сентября объявил о своей отставке на заседании, созванном премьер-министром страны Ионом Кику.
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