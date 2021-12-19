Экспресс-лаборатория ПЦР-тестирования в аэропорту "Львов"

16:48 17 Июль Киев, Украина

Желающие досрочно прекратить самоизоляцию теперь могут сделать ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию в аэропорту "Львов", пройти тест смогут только прилетевшие пассажиры, поскольку пункт забора биоматериалов находится в зале прилета.

Ранее о необходимости запуска таких экспресс-лабораторий в аэропортах Украины говорили в Офисе президента, причем Зеленскому заявили, что пункты тестирования планируют развернуть только в двух аэропортах.

"Мы начали ПЦР-тестирования для досрочного прекращения самоизоляции лиц, которые пересекли государственную границу", – заявили в аэропорту и добавили, что оплатить услугу можно в интернете.

По-видимому, из скромности работники аэропорта не сообщили ни то, что услуга необязательная, ни то, сколько она стоит. Однако, как выяснилось, тест стоит 1527 гривен. Вся процедура, вместе с оформлением, длится не более 15 минут, а вот ожидать результаты придется от 12 до 24 часов.