Эксперты назвали пять симптомов «Омикрона»

Эксперты из Южной Африки, где впервые обнаружили "Омикрон", говорят, что этот штамм коронавируса очень отличается от предыдущей мутации.
Специалисты из Южной Африки утверждают, что наиболее распространенные симптомы Омикрона существенно отличаются от симптомов Дельты. Первые отчеты показывают, что симптомы «Омикрона» – это першение в горле, сухой кашель, сильная усталость, легкие боли в мышцах и ночная потливость.
То есть симптомы «Омикрона» отличаются от хорошо известной тройки дельта-штамма.
В свою очередь глава Южноафриканской медассоциации врач Анжелик Кутзи отметила, что новый штамм сейчас рассматривают как «легкую болезнь».
Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был обнаружен в конце ноября в Южной Африке.
Ученые исследовали, что «Омикрон» в четыре раза более заразен, он преодолевает как естественный иммунитет человека, так и приобретенный путем вакцинации. В то же время этот штамм обычно вызывал легкое течение заболевания.
В СНБО прогнозируют, что Омикрон попадет в Украину еще до конца этой недели, то есть до 19 декабря. Именно этот штамм, по мнению СНБО, повлечет за собой новую волну коронавируса, которая должена начаться уже в середине февраля.
Также ученые говорят, что для защиты от «Омикрона» двух доз вакцины недостаточно. Со своей стороны, компании Pfizer и BioNTech надеются разработать вакцину против «Омикрона» до марта 2022 года.
Специалисты из Южной Африки утверждают, что наиболее распространенные симптомы Омикрона существенно отличаются от симптомов Дельты. Первые отчеты показывают, что симптомы «Омикрона» – это першение в горле, сухой кашель, сильная усталость, легкие боли в мышцах и ночная потливость.
То есть симптомы «Омикрона» отличаются от хорошо известной тройки дельта-штамма.
В свою очередь глава Южноафриканской медассоциации врач Анжелик Кутзи отметила, что новый штамм сейчас рассматривают как «легкую болезнь».
Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был обнаружен в конце ноября в Южной Африке.
Ученые исследовали, что «Омикрон» в четыре раза более заразен, он преодолевает как естественный иммунитет человека, так и приобретенный путем вакцинации. В то же время этот штамм обычно вызывал легкое течение заболевания.
В СНБО прогнозируют, что Омикрон попадет в Украину еще до конца этой недели, то есть до 19 декабря. Именно этот штамм, по мнению СНБО, повлечет за собой новую волну коронавируса, которая должена начаться уже в середине февраля.
Также ученые говорят, что для защиты от «Омикрона» двух доз вакцины недостаточно. Со своей стороны, компании Pfizer и BioNTech надеются разработать вакцину против «Омикрона» до марта 2022 года.
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