Эксперт Министерства здравоохранения: почему не стоит покупать российскую вакцину

10:11 23 ноября Киев, Украина

Российские ученые так и не предоставили данные о исследовании 3-ей заключающей фазы своей вакцины от коронавируса, а по статистике около 50% препаратов третью фазу не проходят.



Об этом рассказал врач-анестезиолог, профессор и эксперт Министерства здравоохранения



По его словам, сейчас говорить о существовании российской вакцины нельзя, поскольку ее клинические исследования не завершены. Об этом рассказал врач-анестезиолог, профессор и эксперт Министерства здравоохранения Сергей Дубров По его словам, сейчас говорить о существовании российской вакцины нельзя, поскольку ее клинические исследования не завершены.

"Третью фазу (исследований. - Ред.), как правило, до 50% препаратов не проходят качественно, не проходят успешно. В целом в мире таких прецедентов не было, когда новое лекарственное средство регистрировалось бы без полноценного клинического исследования. Это нарушение международных норм проведения исследований и очень опасно для людей, которые будут получать это средство или вакцину", - сказал он.

По словам врача, мировое сообщество не получило необходимых данных о вакцине российского производства.