Экипаж рыболовецкого судна заразился коронавирусом в море

07:00 15 Июль Киев, Украина

Массовое заражение коронавирусом аргентинских рыбаков, которые провели в изоляции более месяца, озадачило ученых. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным местных СМИ, рыболовное судно Echizen Maru с 61 рыбаком на борту вышло из порта Ушуая и провело в открытом море 35 дней. Никаких контактов с сушей за это время у экипажа не было. Все рыбаки перед рейсом не только сдали отрицательный тест на COVID-19, но и выдержали 14-дневный карантин. А вернулся корабль полусотней зараженных на борту.

Судно было вынуждено вернуться в порт после того, как у некоторых рыбаков появились симптомы заражения коронавирусом. В Минздраве провинции Огненная Земля сообщили, что инфекция обнаружена у 57 человек.

В настоящий момент медики пытаются выяснить, как инфекция попала на борт, и восстанавливают хронологию событий.