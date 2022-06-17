Египет снимает все COVID-ограничения для въезда туристов

20:26 17 июня Киев, Украина

Кабинет Министров Египта принял решение отменить все антикоронавирусные ограничения на въезд иностранных туристов и граждан страны в связи с улучшением эпидемиологической ситуации и хорошими темпами вакцинации.

«В ходе заседания правительства Египта было принято решение снять все антиковидные ограничения, наложенные на въезд египтян или иностранцев для контроля за эпидемиологической ситуацией внутри страны и за ее пределами», – сообщает издание Sada El Balad.



О сроках отмены действующих ограничений не сообщается. Сейчас для въезда в Египет требуется сертификат вакцинации одной из вакцин, одобренных ВОЗ, либо российским «Спутником», справка о перенесенном коронавирусе либо ПЦР-тест.



Как отмечает портал, эпидемиологическая ситуация в стране стабильная: гражданам предоставлено 86,6 млн доз различных вакцин от коронавируса, а также 4,5 млн доз для ревакцинации. В правительстве считают, что этих запасов достаточно, чтобы обеспечить хорошие темпы вакцинации населения.