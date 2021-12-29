Египет будет требовать ПЦР-тесты от туристов

После открытия границ в Египте увеличилось количество случаев Covid-19, с целью обеспечения безопасности для туристов и граждан страны, все прибывающие в Египет должны будут делать ПЦР-тесты на коронавирус.
Власти Египта изменили правила въезда. Теперь все туристы из других стран с 1 сентября должны по прилету предоставлять негативные ПЦР-тесты на коронавирус.
Власти Египта изменили правила въезда. Теперь все туристы из других стран с 1 сентября должны по прилету предоставлять негативные ПЦР-тесты на коронавирус.
Об этом Об этом заявил премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, передает издание CNN.
По словам, Мустафа Мадбули, Египет принял это решение после увеличения количества случаев инфицирования коронавирусом.
По словам, Мустафа Мадбули, Египет принял это решение после увеличения количества случаев инфицирования коронавирусом.
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