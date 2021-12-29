Египет будет требовать ПЦР-тесты от туристов

15:17 20 Август Киев, Украина

После открытия границ в Египте увеличилось количество случаев Covid-19, с целью обеспечения безопасности для туристов и граждан страны, все прибывающие в Египет должны будут делать ПЦР-тесты на коронавирус.

Власти Египта изменили правила въезда. Теперь все туристы из других стран с 1 сентября должны по прилету предоставлять негативные ПЦР-тесты на коронавирус.
 
Об этом Об этом заявил премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, передает издание CNN.

По словам, Мустафа Мадбули, Египет принял это решение после увеличения количества случаев инфицирования коронавирусом.
"Мы стремимся обеспечить здоровье и тех, кто приезжает в страну, и египетских граждан, поэтому мы согласились с тем, что любой турист, прибывший в страну, должен пройти тестирование", – заявил Мадбули.