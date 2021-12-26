Две области Украины пока остаются в красной зоне карантина

12:13 26 Декабрь Киев, Украина

Пандемия в мире не закончилась, и угроза новых штаммов коронавируса остается реальной. Поэтому никто не отменяет требования карантинных мер безопасности. По информации Минздрава на 26 декабря в красной зоне карантина остаются Волынская и Запорожская области.

Другие регионы отнесены к желтому уровню эпидопасности.

Хотя допустимый уровень госпитализаций по стране вдвое ниже, чем 60 на 100 тысяч населения, уровень заболеваемости COVID-19 по состоянию на 25 декабря втрое превышает определенный показатель 75 на 100 тысяч населения.

Отмечается, что показатель уровня госпитализаций и загруженности коек с кислородом, отведенных для лечения больных COVID-19 не превышены ни в одной области.

С начала вакцинальной кампании в стране привит 14 583 761 человек, из них получили первую дозу - 14 583 759 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 13 393 62.

Получили дополнительную дозу вакцины 2 022 человека, а ревакцинальную (бустерную) дозу - 615.