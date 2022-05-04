Дубровский: крепкая иммунная система - залог отсутствия ковид-осложнений

17:32 03 декабря Киев, Украина

Чтобы не получить серьезных осложнений, нужно привести в надлежащее состояние иммунную систему, которая испытала стресс от встречи с коронавирусом и теперь крушит все на своем пути.

Он отметил, что тяжелые случаи течения болезни связаны не непосредственно с коронавирусом.

"Все тяжелые случаи связаны не с самим коронавирусом напрямую. Это знает каждый практикующий врач. Это иммунный сбой идет - цитокиновый шторм, отек легких. Коронавирус - это только пусковой механизм. Он напал на организм человека, его иммунная система неправильно его распознает, как нечто очень страшное, сходит с ума и уничтожает вместе с вирусом все на своем пути. Поэтому с самим коронавирусом бороться не нужно, с ним уже борется иммунная система. Нам нужно иммунную систему вернуть в нормальное русло. Вся наша терапия на это и направлена", - сказал он.

Врач заявил, что в 80% случаев люди переносят коронавирус без проблем.