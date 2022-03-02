Дональд Трамп пообещал американцам бесплатную вакцину

08:46 08 Октябрь Киев, Украина



"Я чувствовал себя плохо, через какое-то время мне дали регенерон, и другие вещи, но эта была ключевая. Это было невероятно, я почувствовал себя лучше в тот же момент", - сказал Трамп.



По его словам, упомянутый препарат, который использовался в экстренном порядке, и его аналоги направят в американские больницы.



"У нас есть сотни тысяч практически готовых доз. У меня готово разрешение на экстренное использование, мы его подпишем прямо сейчас. Мы предоставим вам лекарства, они будут бесплатными, мы передадим их в больницы, как только сможем", - резюмировал глава Белого дома.