Доказана эффективность молнупиравира при борьбе с коронавирусом

07:58 20 Апрель Киев, Украина

Американские ученые из Национальных институтов здоровья США и Плимутского университета перешли на более сложный этап исследования экспериментального препарата молнупиравир - исследования на людях.

Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.



Отмечается, что в ходе доклинических испытаний ученые проверили действие молнупиравира (MK-4482) с использованием трех групп сирийских хомяков по шесть животных в каждой. Одна группа была контрольной и не получала никакого лечения, а в двух других экспериментаторы давали животным дозу препарата 250 миллиграмм на килограмм веса перорально каждые 12 часов в течение трех дней. Отличие этих групп состояло в том, что в одной из них хомяки начинали получать препарат за 12 часов и за два часа до заражения коронавирусом, а в другой через 12 часов после заражения.



Инфицирование проходило интраназально, при этом доза вируса в 500 раз превышала уровень, необходимый для заражения 50 процентов образцов клеточных культур в пробирках (эта мера вирусного титра обозначается как TCID50). Животные были усыплены на четвертый день инфекции, когда вирусная нагрузка в их организме должны была достигнуть максимума.



Оказалось, что MK-4482 был эффективен при применении как за 12 часов до заражения коронавирусом, так и через 12 часов после инфицирования. В каждой из двух опытных групп уровень вируса в легких был в сто раз ниже, чем у контрольных животных, а также они меньше пострадали от поражений органов дыхания.



Механизм действия препарата основан на том, что молекула нарушает ход репликации вирусной РНК, вызывая ошибки копирования. В настоящее время молнупиравир проходит клинические испытания на людях, и, согласно предварительным результатам, он может быть более действенным при пероральном приеме, чем уже применяемые против COVID-19 противовирусные препараты. Например, ремдесивир необходимо вводить в организм внутривенно, поэтому он чаще используется на поздних стадиях заболевания. Молнупиравир же можно будет использовать сразу после явного и предполагаемого контакта с зараженным.