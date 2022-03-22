Добровольцы, испытавшие российскую вакцину "Спутник V", заболели коронавирусом

Украинские и иностранные ученые выражают большие сомнения относительно российской вакцины "Спутник V". Темпы испытаний и количественный состав исследуемой выборки добровольцев не внушают доверия к вакцине и по сей день.
Так, со слов Александра Гинцбурга, директора центра Гамалея, стало известно, что у некоторых добровольцев, которые участвовали в испытаниях российской вакцины, выявили коронавирус.
По словам Гинцбурга, участники исследований, о которых идет речь, могли получить не вакцину, а плацебо.
Он отметил, что предварительно установить, кто получал препарат, а кто – вещество без лечебных свойств, можно будет в середине ноября.
Гинцбург также добавил, что жалоб на здоровье от добровольцев, участвовавших в первых клинических испытаниях вакцины летом, не было.
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