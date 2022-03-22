Добровольцы, испытавшие российскую вакцину "Спутник V", заболели коронавирусом

13:25 28 октября Киев, Украина

Украинские и иностранные ученые выражают большие сомнения относительно российской вакцины "Спутник V". Темпы испытаний и количественный состав исследуемой выборки добровольцев не внушают доверия к вакцине и по сей день.

Так, со слов Александра Гинцбурга, директора центра Гамалея, стало известно, что у некоторых добровольцев, которые участвовали в испытаниях российской вакцины, выявили коронавирус.

По словам Гинцбурга, участники исследований, о которых идет речь, могли получить не вакцину, а плацебо.

Он отметил, что предварительно установить, кто получал препарат, а кто – вещество без лечебных свойств, можно будет в середине ноября.

Гинцбург также добавил, что жалоб на здоровье от добровольцев, участвовавших в первых клинических испытаниях вакцины летом, не было.