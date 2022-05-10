Для Украины зарезервировано 300 тыс. курсов инновационного лекарства против COVID-19

Один из трех производителей лекарства от коронавируса зарезервировал для Украины 300 тысяч доз.
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Он добавил, что сейчас эти препараты не используются для лечения коронавирусной болезни.
"Ни один препарат прямого действия сегодня не используется. Есть только три производителя, два из них – на третьей клинической стадии. Это препараты прямого действия, которые непосредственно убивают вирус", – уточнил Ляшко.
По его словам, у одного из производителей Украина находится в шестерке стран, которые получат лекарство в первую очередь.
"Для Украины зарезервировали квоту в 300 тыс. курсов", – сказал глава Минздрава.
"Ни один препарат прямого действия сегодня не используется. Есть только три производителя, два из них – на третьей клинической стадии. Это препараты прямого действия, которые непосредственно убивают вирус", – уточнил Ляшко.
По его словам, у одного из производителей Украина находится в шестерке стран, которые получат лекарство в первую очередь.
"Для Украины зарезервировали квоту в 300 тыс. курсов", – сказал глава Минздрава.
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