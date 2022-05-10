Для Украины зарезервировано 300 тыс. курсов инновационного лекарства против COVID-19

19:11 06 августа Киев, Украина

Один из трех производителей лекарства от коронавируса зарезервировал для Украины 300 тысяч доз.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко

"Мы договорились с компаниями-производителями, в частности, это две компании в США, о поставках в Украину инновационных препаратов для лечения COVID-19 . Это препараты прямого действия, которые сегодня находятся на третьей стадии клинических исследований. Мы думаем, что это прорыв, который вместе с вакцинацией позволит нам преодолеть пандемию", – заявил министр.

Он добавил, что сейчас эти препараты не используются для лечения коронавирусной болезни.



"Ни один препарат прямого действия сегодня не используется. Есть только три производителя, два из них – на третьей клинической стадии. Это препараты прямого действия, которые непосредственно убивают вирус", – уточнил Ляшко.



По его словам, у одного из производителей Украина находится в шестерке стран, которые получат лекарство в первую очередь.



"Для Украины зарезервировали квоту в 300 тыс. курсов", – сказал глава Минздрава.