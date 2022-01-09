Для медиков Восточного партнерства закупят 651 тыс доз вакцины Pfizer

14:44 27 Апрель Киев, Украина

Для вакцинации медицинских работников из стран Восточного партнерства будет закуплена 651 тыс доз вакцины BioNTech/Pfizer



Об этом заявил еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи.



Сообщается, что еврокомиссар прибыл в Польшу обсуждать поставки этих вакцин. Отмечается, что на днях Об этом заявил еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи.Сообщается, что еврокомиссар прибыл в Польшу обсуждать поставки этих вакцин. Отмечается, что на днях Европейская комиссия объявила о контрактах на поставку 651 000 доз вакцины BioNTech/Pfizer на Западные Балканы.

"Я рад, что нам удалось проявить солидарность с регионом Западных Балкан. Мы должны повторить это в случае наших партнеров с Востока", - заявил Варгеи.

По его словам, вакцины в первую очередь будут выдаваться медикам.

"Речь идет о 530 тысячах медицинских работников в странах Восточного партнерства. Нам придется предоставить им две дозы, поэтому легко посчитать, что это более 1 миллиона доз", - подчеркнул он.

При этом он отметил, что речь не идет о Беларуси, поскольку Брюссель на сегодня не контактирует с Минском. В Восточное партнерство входят: Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина.