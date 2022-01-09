Для медиков Восточного партнерства закупят 651 тыс доз вакцины Pfizer

Для вакцинации медицинских работников из стран Восточного партнерства будет закуплена 651 тыс доз вакцины BioNTech/Pfizer.
Об этом заявил еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи.
Сообщается, что еврокомиссар прибыл в Польшу обсуждать поставки этих вакцин. Отмечается, что на днях Европейская комиссия объявила о контрактах на поставку 651 000 доз вакцины BioNTech/Pfizer на Западные Балканы.
По его словам, вакцины в первую очередь будут выдаваться медикам.
При этом он отметил, что речь не идет о Беларуси, поскольку Брюссель на сегодня не контактирует с Минском. В Восточное партнерство входят: Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина.
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