Для чего нужен анонимный кабинет COVID-вакцинации?

19:24 17 Ноябрь Киев, Украина

Что может повлиять на желание человека привиться от смертельно опасного заболевания? Вы скажете: здравый разум? Нет. Для многих украинцев вакцинация стала очередным поводом для борьбы. И вот государство вводит ограничения в передвижении, не допускает к работе и учебе, обещает денежку, «ковидную амнистию» – а противники прививки стоят на своем.

Как известно из истории, человеку хочется то, чего нельзя. И государство идет «другим путем»: сделать вакцинацию секретной. Вы не поверите, но в Ужгороде по улице Восточной, 4/1 открылся анонимный пункт вакцинации против COVID.

Как рассказал врач-инфекционист Виктор Петров, здесь круглосуточно смогут получить прививку от коронавируса даже те, кто уже имеет фейковый сертификат. Тот факт, что к анонимный кабинет не нужна предварительная запись, а также в нем есть все одобренные Минздравом вакцины, может привлечь и тех, кто хочет привиться, но боится огласки в церкви или в партии антивакцинаторов.

"Для того, чтобы вакцинироваться, даже не нужно будет указывать свои личные данные. Необходимо будет придумать либо номер, либо им и подписать информированное согласие, которое вы будете должны отдать медицинскому работнику для того, чтобы он получил юридическое право ввести вам вакцину", - пояснил процедуру Виктор Петров.

Одним словом, что ни сделаешь, чтобы спасти человека.

А между тем, уже свыше 9 млн украинцев полностью привились от коронавирусной инфекции.