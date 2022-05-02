Длительный ковид: что известно о затяжной форме коронавируса

18:32 30 июля Киев, Украина

Если первый год пандемии измерялся количеством умерших от коронавируса , то сейчас на первый план выходит другой показатель - длительный ковид.

Длительный ковид - затяжная форма коронавируса, которая длится месяцами или годами. Длительный ковид недостаточно изучен и надвигается на системы здравоохранения даже в странах, где вакцинация замедляет уровень инфицирования вирусом.



Сколько людей на самом деле страдают от длительного ковида? Ответ на этот вопрос усложняется трудностями диагностики состояния, которое сейчас официально называют постковидным синдромом. Диагностика любой болезни редко бывает простой задачей, поскольку симптомы различных заболеваний переплетаются, и тесты, если они существуют, не всегда гарантируют точность.



Лечение методом проб и ошибок является общепринятой практикой. Эти проблемы усугубляются вокруг длительного ковида, и не только потому, что это новое заболевание. Недавнее исследование выявило 203 симптома постковидного синдрома в десяти системах организма.





Многие эксперты сходятся во мнении, что длительный ковид - это не одно заболевание, а несколько симптомов, вызванных различными нарушениями после инфицирования коронавирусом.

Британская служба здравоохранения определяет длительный ковид как признаки или симптомы, развивающиеся после подтвержденной или подозреваемой инфекции COVID-19 , которые продолжаются более 12 недель и не объясняются альтернативным диагнозом. Некоторые исследования подчеркивают, что симптомы сохраняются в течение четырех или пяти недель.



Британское ведомство национальной статистики показало, что 21% людей, которые имели положительный тест на COVID-19, продолжают испытывать по крайней мере один симптом болезни через пять недель после заражения, а 14% все еще испытывают неприятные симптомы через 12 недель.



Однако во многих исследованиях были объявлены разные оценки.



Вариации результатов исследований, вероятно, вызваны такими вещами, как то, насколько широк набор симптомов и кто включен в исследование (например, в некоторых исследованиях преобладают люди, которым требовалась госпитализация после инфицирования вирусом).



Четких медицинских тестов на длительный ковид еще не существует. Но недавнее исследование данных людей, которые носят фитнес-трекеры, показало, что у 14% переболевших COVID-19 был нерегулярный пульс, который сохранялся по меньшей мере четыре месяца - что согласуется с оценками Британского ведомства национальной статистики.



Нерегулярный пульс может вызвать одышку и головокружение, которые являются двумя наиболее распространенными симптомами постковидного синдрома.



Насколько быстро и вообще могут ли люди выздоравливать от постковидного синдрома, остается непонятным. Несколько исследований обнаружили, что вероятность возникновения длительного ковида падает в течение первых трех месяцев после заражения. В Великобритании, по оценкам ведомства национальной статистики, по состоянию на июнь около 385 тысяч людей уже более года испытывают симптомы длительного ковида.



Некоторые случаи длительного ковида тяжелее, чем другие. Например, две трети британцев с постковидным синдромом, который затягивается дольше четырех недель, говорят, что их симптомы негативно влияют на повседневную деятельность, в том числе 18% считают, что их деятельность стала «очень ограниченной». В странах, которые имели большие вспышки COVID-19 или будут наблюдать рост случаев болезни в ближайшие месяцы, поскольку они отстают в вакцинации, длительный ковид будет бременем для систем здравоохранения на долгие годы.