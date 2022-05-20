Денис Шмыгаль о возможностях медицинской системы

20:47 17 декабря Киев, Украина

Панику первой волны коронавируса медицина Украины пережила, теперь она готова к нагрузке в 30 тысяч больных ежесуточно.
 
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Одно дело, когда мы боялись 3 тысяч больных в день, другое дело, когда мы уже говорим, что и 30 тысяч медицинская система выдержит», — сказал он.

По словам главы правительства, ключевой вопрос теперь в медиках.

«Ключевой вопрос теперь в медиках остается: обеспечивать их материалами, пациентов — кроватями, средствами защиты. В принципе, можно бороться, сегодня нет паники. Мы прошли первую волну в Украине. Угроза первой волны — это паника», — сказал он.