Денис Шмыгаль о возможностях медицинской системы

Панику первой волны коронавируса медицина Украины пережила, теперь она готова к нагрузке в 30 тысяч больных ежесуточно.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Одно дело, когда мы боялись 3 тысяч больных в день, другое дело, когда мы уже говорим, что и 30 тысяч медицинская система выдержит», — сказал он.
По словам главы правительства, ключевой вопрос теперь в медиках.
«Ключевой вопрос теперь в медиках остается: обеспечивать их материалами, пациентов — кроватями, средствами защиты. В принципе, можно бороться, сегодня нет паники. Мы прошли первую волну в Украине. Угроза первой волны — это паника», — сказал он.
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