15:59 29 Ноябрь Киев, Украина





Если относительно недавно наибольшее беспокойство у ученых вызывали особенно заразный штамм коронавируса «Дельта» и его разновидность «Дельта плюс», то, похоже, теперь уже их вытесняет еще один преемник. Всего за 3 недели B.1.1.529 стал основным и почти единственным, что распознается в ЮАР при секвенировании генома коронавируса. Часть экспертов считают, что штамм может оказаться более устойчивым к вакцинам, ВОЗ призывает не паниковать, но ряд стран уже ограничил въезд на свою территорию.



Новому штамму присвоили название



Действительно ли новая мутация коронавируса опаснее других известных до сих пор штаммов?



Как работает штамм «Омикрон» и имеющие симптомы



Специалисты объясняют , что сейчас в южном полушарии начинается лето и на фоне потепления количество заражений должно снижаться, однако в ЮАР количество пациентов с коронавирусом стремительно растет. Связывается это, прежде всего, с низким уровнем вакцинации.



По предварительным данным, впервые "Омикрон" обнаружили в Ботсване, 9 ноября, в организме "пациента с ослабленным иммунитетом, который не смог преодолеть вирус и умер". Организм невакцинированного пациента не справился прежде всего с аномальным количеством 26 ноября ВОЗ созвала экстренное совещание для обсуждения стремительно распространяемого в ЮАР нового штамма коронавируса B.1.1.529, а уже через несколько дней его обнаружили в нескольких десятках стран.Если относительно недавно наибольшее беспокойство у ученых вызывали особенно заразный штамм коронавируса «Дельта» и его разновидность «Дельта плюс», то, похоже, теперь уже их вытесняет еще один преемник. Всего за 3 недели B.1.1.529 стал основным и почти единственным, что распознается в ЮАР при секвенировании генома коронавируса. Часть экспертов считают, что штамм может оказаться более устойчивым к вакцинам, ВОЗ призывает не паниковать, но ряд стран уже ограничил въезд на свою территорию.Новому штамму присвоили название «Омикрон» , хотя после штамма «Лямбда» должны были идти «Ню» и «Кси» (названия дают в порядке латинского алфавита). ВОЗ объяснила пропуск букв тем, что штамм «Ню» очень созвучен со словом «новый» на разных языках, а «Кси» не использовали, потому что это распространенная фамилия в Китае.Действительно ли новая мутация коронавируса опаснее других известных до сих пор штаммов?Специалисты объясняют , что сейчас в южном полушарии начинается лето и на фоне потепления количество заражений должно снижаться, однако в ЮАР количество пациентов с коронавирусом стремительно растет. Связывается это, прежде всего, с низким уровнем вакцинации.По предварительным данным, впервые "Омикрон" обнаружили в Ботсване, 9 ноября, в организме "пациента с ослабленным иммунитетом, который не смог преодолеть вирус и умер". Организм невакцинированного пациента не справился прежде всего с аномальным количеством

мутаций нового штамма – их 32. Для сравнения, у «Дельты» было 8 мутаций.

Директор по геномике Covid-19 в Институте Сенгера Джеффри Барретт, описал «Омикрон» как «беспрецедентную выборку мутаций из четырех предыдущих вариантов – Альфы, Беты, Гаммы и Дельты».



Две из имеющихся мутаций повышают заразность вируса и отрицательно сказываются на способности иммунных клеток распознавать его. Из-за этого вирус успешно избегает иммунных клеток людей, уже болевших Covid-19 – происходит так называемое «иммунное бегство».



Биолог австрийского Института молекулярной биотехнологии в Вене Ульрих Эллинг предполагает , что штамм может быть в шесть раз заразнее Delta.



Впрочем, высокая заразность еще не гарантирует более тяжелого течения болезни. Уже известно , что симптоматически новый штамм несколько отличается от предшественников. Ни один из госпитализированных пациентов в ЮАР не жаловался на потерю ощущения вкуса или обоняния. У части был сильно учащен пульс, повышенная температура и сильная усталость. Точных данных о смертности пока нет.



А как на новый штамм реагируют вакцины?



Такое высокое количество мутаций ставит под вопрос эффективность имеющихся вакцин от коронавируса, поскольку часть из них базируется на «Альфа»-штамме.



Однако ВОЗ подчеркивает, что паниковать по этому поводу не стоит. Окончательных результатов исследований пока нет, а Pfizer и BioNTech при необходимости могут адаптировать свою вакцину к новому штамму за 6 недель. В то же время, компания Moderna говорит, что уже начала разрабатывать вакцину, которая сможет противостоять штамму «Омикрон». Главный медспециалист Moderna Пол Бертон отметил , что в ближайшие несколько недель станет известно, насколько эффективна имеющаяся вакцина от коронавируса.



В то же время главный инфекционист США доктор Энтони Фаучи заметил, что, хотя сообщение об «Омикроне» является тревожным сигналом,

вполне возможно, что имеющиеся вакцины смогут предотвратить тяжелое течение болезни.

В Оксфордском университете считают, что существующие вакцины «практически наверняка будут менее эффективными, хотя смогут обеспечить определенную степень защиты».

«Это плохие новости, но о полной катастрофе речь не идет», – считают биологи из Оксфорда.

Пока что Всемирная организация здравоохранения предлагает ускорить вакцинацию против коронавируса для борьбы со штаммом «Омикрон». Особенно это касается людей из групп риска. Также рекомендуется продолжить использовать меры предосторожности, такие как ношение масок, избегание больших скоплений людей.



Стоит ли остерегаться нового штамма?



29 ноября ВОЗ присвоила штамму Омикрон категорию очень высокого уровня риска для мира. В организации заявили, что вероятность дальнейшего распространения «Омикрона» на глобальном уровне высока. Несмотря на это, ВОЗ просит страны воздержаться от паники, поскольку окончательных выводов об опасности нового штамма до сих пор нет.



Всего через несколько дней новый штамм обнаружили в десятках стран. Штамм также подтвердили в Бельгии, Гонконге, Израиле, Германии, Великобритании, Италии, Нидерландах, Австралии, Чехии, Австрии и Канаде. По состоянию на 29 ноября в Украине не было выявлено штамма. Поездок в регионы повышенного риска рекомендуется избегать, хотя о закрытии границ пока говорить рано.



Однако, несмотря на призывы ВОЗ не ограничивать туризм, десятки стран уже отказались от авиарейсов из ЮАР, а также усилили эпидемиологический контроль на границах. Из-за распространения нового штамма, все 27 государств-членов ЕС решили временно ограничить въезд из семи стран южной Африки.



Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний рекомендует странам и гражданам проводить геномный контроль, избегать поездок в страны, где был зафиксирован новый штамм, расширять тестирование и отслеживать контакты инфицированных, вакцинировать непривитых и не получивших вторую дозу, рассмотреть возможность бустерной вакцинации людей. старше 40 лет.



ВОЗ отмечает, что точные выводы делать рано, а для получения более полной информации об опасности нового штамма может потребоваться несколько недель.