Данные за последние сутки: количество инфицированных коронавирусом в Украине превысило 125 тыс., умер 51 человек

Данные Совета национальной безопасности и обороны на утро 2 сентября: в Украине выявили 2495 новых случая инфицирования коронавирусом.
Это абсолютный рекорд с начала эпидемии. До этого максимальный суточный прирост был зафиксирован 29 августа – 2481 новый случай.
Это абсолютный рекорд с начала эпидемии. До этого максимальный суточный прирост был зафиксирован 29 августа – 2481 новый случай.
Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране возросло до 125 798.
От коронавирусной инфекции скончалось 2656 человек, в том числе 51 – за последние сутки, выздоровело 58 817 (+1015 за сутки), 64 325 продолжают болеть.
Больше всего новых случаев за сутки было выявлено в Киеве (332) и Харьковской области (302), меньше всего – в Кировоградской (10).
Ситуация с распространением коронавируса по регионам выглядит так:
Винницкая область – 4109;
Волынская область – 5589;
Днепропетровская область – 2454;
Донецкая область – 1505;
Житомирская область – 3442;
Закарпатская область – 7697;
Запорожская область – 1657;
Ивано-Франковская область – 9522;
Киев – 13 878;
Киевская область – 5842;
Кировоградская область – 826;
Луганская область – 346;
Львовская область – 14 907;
Николаевская область – 1320;
Одесская область – 7697;
Полтавская область – 832;
Ровенская область – 9396;
Сумская область – 1571;
Тернопольская область – 6395;
Харьковская область – 9640;
Херсонская область – 424;
Хмельницкая область – 2630;
Черкасская область – 1642;
Черновицкая область – 10 487;
Черниговская область – 1990.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 25,7 млн, из них более 17 млн вылечились, а 857,1 тыс. умерли. Украина занимает 25-е место в мире по количеству инфицированных.
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