Данные университета Джонса Хопкинса. В мире умерли почти 1,154 млн человек

10:24 26 октября Киев, Украина



Умерли от COVID-19 уже почти 1,154 млн человек, выздоровели – 28,9 млн.



Больше всего случаев инфицирования подтвердили в США – 8,64 млн (3,4 млн выздоровели, 225 тыс. умерли).



На втором месте по распространению болезни Индия (7,9 млн заболевших, 119 тыс. умерших, 7,1 млн выздоровевших), на третьем – Бразилия (5,4 млн заболевших, 157 тыс. умерших, 4,5 млн выздоровевших).



Больше миллиона случаев подтвердили в России (1,5 млн), Франции (1,13 млн), Аргентине (1,09 млн), Испании (1,046 млн) и Колумбии (1,016 млн).