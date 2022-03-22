Данные СНБО: в Украине зафиксировано 8 312 новых случаев COVID-19

09:59 30 октября Киев, Украина

30 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 378 729 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 7 041 летальних, 155 026 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 8 312 нових случая. В общем проведено 3 225 954 тестирования методом ПЦР. За сутки вылечились 3 394 человека.