Данные СНБО: сегодня 7 342 новых случая заражения COVID-19

09:47 29 октября Киев, Украина

29 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 370 417 лабораторно подтвержденных случая COVID-19 , из них 6 868 летальних, 151 632 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 7 342 нових случая. В общем проведено 3 176 397 тестирования методом ПЦР. За сутки вылечились 3 306 человека.

Ситуация с распространением болезни в регионах выглядит так:



Винницкая область – 9899;

Волынская область – 13 089;

Днепропетровская область – 14 301;

Донецкая область – 9177;

Житомирская область – 13 518;

Закарпатская область – 13 842;

Запорожская область – 9211;

Ивано-Франковская область – 19 596;

Киев – 36 027;

Киевская область – 15 780;

Кировоградская область – 2308;

Луганская область – 3482;

Львовская область – 28 889;

Николаевская область – 7450;

Одесская область – 23 623;

Полтавская область – 8930;

Ровенская область – 18 518;

Сумская область – 11 238;

Тернопольская область – 20 111;

Харьковская область – 35 016;

Херсонская область – 3616;

Хмельницкая область – 14 706;

Черкасская область – 8735;

Черновицкая область – 20 906;

Черниговская область – 8449.