Данные СНБО: сегодня 7 342 новых случая заражения COVID-19

29 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 370 417 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 6 868 летальних, 151 632 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 7 342 нових случая. В общем проведено 3 176 397 тестирования методом ПЦР. За сутки вылечились 3 306 человека.
Ситуация с распространением болезни в регионах выглядит так:
Винницкая область – 9899;
Волынская область – 13 089;
Днепропетровская область – 14 301;
Донецкая область – 9177;
Житомирская область – 13 518;
Закарпатская область – 13 842;
Запорожская область – 9211;
Ивано-Франковская область – 19 596;
Киев – 36 027;
Киевская область – 15 780;
Кировоградская область – 2308;
Луганская область – 3482;
Львовская область – 28 889;
Николаевская область – 7450;
Одесская область – 23 623;
Полтавская область – 8930;
Ровенская область – 18 518;
Сумская область – 11 238;
Тернопольская область – 20 111;
Харьковская область – 35 016;
Херсонская область – 3616;
Хмельницкая область – 14 706;
Черкасская область – 8735;
Черновицкая область – 20 906;
Черниговская область – 8449.
Винницкая область – 9899;
Волынская область – 13 089;
Днепропетровская область – 14 301;
Донецкая область – 9177;
Житомирская область – 13 518;
Закарпатская область – 13 842;
Запорожская область – 9211;
Ивано-Франковская область – 19 596;
Киев – 36 027;
Киевская область – 15 780;
Кировоградская область – 2308;
Луганская область – 3482;
Львовская область – 28 889;
Николаевская область – 7450;
Одесская область – 23 623;
Полтавская область – 8930;
Ровенская область – 18 518;
Сумская область – 11 238;
Тернопольская область – 20 111;
Харьковская область – 35 016;
Херсонская область – 3616;
Хмельницкая область – 14 706;
Черкасская область – 8735;
Черновицкая область – 20 906;
Черниговская область – 8449.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии