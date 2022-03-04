Данные СНБО по областям: зафиксировали 5,8 тыс. новых случаев

СНБО Украины предоставил следующие данные: 250 538 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 4 779 летальних, 110 650 больных вылечились. За сутки зафиксировано 5 804 нових случая. Проведено 2 522 360 тестирований методом ПЦР. За сутки вылечилось 2 417 пациентов.
Ситуация с распространением болезни по регионам выглядит так:
Винницкая область – 7331;
Волынская область – 9373;
Днепропетровская область – 8301;
Донецкая область – 5371;
Житомирская область – 7718;
Закарпатская область – 10 629;
Запорожская область – 5172;
Ивано-Франковская область – 14 835;
Киев – 26 463;
Киевская область – 10 689;
Кировоградская область – 1262;
Луганская область – 1613;
Львовская область – 22 172;
Николаевская область – 4293;
Одесская область – 16 107;
Полтавская область – 3921;
Ровенская область – 13 981;
Сумская область – 6404;
Тернопольская область – 15 284;
Харьковская область – 23 342;
Херсонская область – 1714;
Хмельницкая область – 8062;
Черкасская область – 5349;
Черновицкая область – 15 939;
Черниговская область – 5212.
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