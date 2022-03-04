Данные СНБО по областям: зафиксировали 5,8 тыс. новых случаев

10:29 09 Октябрь Киев, Украина

СНБО Украины предоставил следующие данные: 250 538 лабораторно подтвержденных случая COVID-19 , из них 4 779 летальних, 110 650 больных вылечились. За сутки зафиксировано 5 804 нових случая. Проведено 2 522 360 тестирований методом ПЦР. За сутки вылечилось 2 417 пациентов.



Ситуация с распространением болезни по регионам выглядит так:



Винницкая область – 7331;

Волынская область – 9373;

Днепропетровская область – 8301;

Донецкая область – 5371;

Житомирская область – 7718;

Закарпатская область – 10 629;

Запорожская область – 5172;

Ивано-Франковская область – 14 835;

Киев – 26 463;

Киевская область – 10 689;

Кировоградская область – 1262;

Луганская область – 1613;

Львовская область – 22 172;

Николаевская область – 4293;

Одесская область – 16 107;

Полтавская область – 3921;

Ровенская область – 13 981;

Сумская область – 6404;

Тернопольская область – 15 284;

Харьковская область – 23 342;

Херсонская область – 1714;

Хмельницкая область – 8062;

Черкасская область – 5349;

Черновицкая область – 15 939;

Черниговская область – 5212.