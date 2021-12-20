Данные о вакцинации в Украине на 12 апреля

Первую дозу ковид-вакцины за минувшие сутки получили более 1200 украинцев. Самыми активными регионами в плане вакцинации стали Львовская и Тернопольская области.
Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
"1 216 человек привиты против COVID-19 за сутки 11 апреля 2021 в Украине. 378 266 человек привиты с начала прививочной кампании", - рассказал министр.
По данным министра, прививки проводились 34 мобильными бригадами по иммунизации и 81 пунктом вакцинации.
"По состоянию на 11 апреля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 441 989 человек", - добавил Степанов.
Больше всего за минувшие сутки прививок от коронавируса сделали во Львовской (170) и Тернопольской (150) областях. Вместе с тем, в Николаевской, Полтавской, Херсонской и Черкасской областях за минувшие сутки не сделали ни одной прививки от коронавируса.
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