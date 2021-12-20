Данные о вакцинации в Украине на 12 апреля

13:11 12 Апрель Киев, Украина

Первую дозу ковид-вакцины за минувшие сутки получили более 1200 украинцев. Самыми активными регионами в плане вакцинации стали Львовская и Тернопольская области.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"1 216 человек привиты против COVID-19 за сутки 11 апреля 2021 в Украине. 378 266 человек привиты с начала прививочной кампании", - рассказал министр.

По данным министра, прививки проводились 34 мобильными бригадами по иммунизации и 81 пунктом вакцинации.

"По состоянию на 11 апреля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 441 989 человек", - добавил Степанов.

Больше всего за минувшие сутки прививок от коронавируса сделали во Львовской (170) и Тернопольской (150) областях. Вместе с тем, в Николаевской, Полтавской, Херсонской и Черкасской областях за минувшие сутки не сделали ни одной прививки от коронавируса.
 
Фото: Вакцинация в Украине 12 апреля 01