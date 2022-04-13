Данные о ковид в Украине на 18 ноября

12:55 18 ноября Киев, Украина

18 ноября в Украине зафиксировано 12 496 новых случаев COVID-19, с момента начала пандемии уже 570 тысяч случаев коронавирусной болезни, суточный прирост близок к антирекорду .

При этом количество умерших от этой болезни в Украине за время пандемии превысило 10 тысяч, из которых за сутки - рекордных 256 летальных случаев.

Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов

"12 496 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 18 ноября 2020 года. В частности, заболели 535 детей и 529 медработников", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его данным, также за минувшие сутки:



⬛️госпитализированы - 1668 человек;

⬛️летальных случаев - 256;

⬛️выздоровели - 8096 человек;

⬛️осуществлено тестирований за сутки - 73 064 (в том числе методом ПЦР - 42 379, методом ИФА - 30 685).

За все время пандемии в Украине:



🟥заболело - 570 153 человека;

🟥выздоровели - 259 079 человек;

🟥летальных исходов - 10 112;

🟥проведение ПЦР-тестов - 4 022 283.

Количество заболеваний в регионах:



📍Киев - 53855 случаев;

📍Винницкая область - 14 306 случаев;

📍Волынская область - 19 648 случаев;

📍Днепропетровская область - 23 900 случаев;

📍Донецкая область - 18 257 случаев;

📍Житомирская область - 23 988 случаев;

📍Закарпатская область - 20 146 случаев;

📍Запорожская область - 20 733 случая;

📍Ивано-Франковская область - 29 542 случая;

📍Киевская область - 26 561 случай;

📍Кировоградская область - 3818 случаев;

📍Луганская область - 5286 случаев;

📍Львовская область - 38 577 случаев;

📍Николаевская область - 13394 случаи;

📍Одесская область - 34 806 случаев;

📍Полтавская область - 16 418 случаев;

📍Ровенская область - 25 904 случая;

📍Сумская область - 19 514 случаев;

📍Тернопольская область - 24 242 случая;

📍Харьковская область - 49 067 случаев;

📍Херсонская область - 7624 случая;

📍Хмельницкая область - 23952 случаи;

📍Черкасская область - 15 033 случая;

📍Черновицкая область - 29 126 случаев;

📍Черниговская область - 12 456 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.