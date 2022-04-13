Данные о ковид в Украине на 18 ноября

18 ноября в Украине зафиксировано 12 496 новых случаев COVID-19, с момента начала пандемии уже 570 тысяч случаев коронавирусной болезни, суточный прирост близок к антирекорду .
При этом количество умерших от этой болезни в Украине за время пандемии превысило 10 тысяч, из которых за сутки - рекордных 256 летальных случаев.
Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов.
По его данным, также за минувшие сутки:
⬛️госпитализированы - 1668 человек;
⬛️летальных случаев - 256;
⬛️выздоровели - 8096 человек;
⬛️осуществлено тестирований за сутки - 73 064 (в том числе методом ПЦР - 42 379, методом ИФА - 30 685).
За все время пандемии в Украине:
🟥заболело - 570 153 человека;
🟥выздоровели - 259 079 человек;
🟥летальных исходов - 10 112;
🟥проведение ПЦР-тестов - 4 022 283.
🟥заболело - 570 153 человека;
🟥выздоровели - 259 079 человек;
🟥летальных исходов - 10 112;
🟥проведение ПЦР-тестов - 4 022 283.
Количество заболеваний в регионах:
📍Киев - 53855 случаев;
📍Винницкая область - 14 306 случаев;
📍Волынская область - 19 648 случаев;
📍Днепропетровская область - 23 900 случаев;
📍Донецкая область - 18 257 случаев;
📍Житомирская область - 23 988 случаев;
📍Закарпатская область - 20 146 случаев;
📍Запорожская область - 20 733 случая;
📍Ивано-Франковская область - 29 542 случая;
📍Киевская область - 26 561 случай;
📍Кировоградская область - 3818 случаев;
📍Луганская область - 5286 случаев;
📍Львовская область - 38 577 случаев;
📍Николаевская область - 13394 случаи;
📍Одесская область - 34 806 случаев;
📍Полтавская область - 16 418 случаев;
📍Ровенская область - 25 904 случая;
📍Сумская область - 19 514 случаев;
📍Тернопольская область - 24 242 случая;
📍Харьковская область - 49 067 случаев;
📍Херсонская область - 7624 случая;
📍Хмельницкая область - 23952 случаи;
📍Черкасская область - 15 033 случая;
📍Черновицкая область - 29 126 случаев;
📍Черниговская область - 12 456 случаев.
📍Киев - 53855 случаев;
📍Винницкая область - 14 306 случаев;
📍Волынская область - 19 648 случаев;
📍Днепропетровская область - 23 900 случаев;
📍Донецкая область - 18 257 случаев;
📍Житомирская область - 23 988 случаев;
📍Закарпатская область - 20 146 случаев;
📍Запорожская область - 20 733 случая;
📍Ивано-Франковская область - 29 542 случая;
📍Киевская область - 26 561 случай;
📍Кировоградская область - 3818 случаев;
📍Луганская область - 5286 случаев;
📍Львовская область - 38 577 случаев;
📍Николаевская область - 13394 случаи;
📍Одесская область - 34 806 случаев;
📍Полтавская область - 16 418 случаев;
📍Ровенская область - 25 904 случая;
📍Сумская область - 19 514 случаев;
📍Тернопольская область - 24 242 случая;
📍Харьковская область - 49 067 случаев;
📍Херсонская область - 7624 случая;
📍Хмельницкая область - 23952 случаи;
📍Черкасская область - 15 033 случая;
📍Черновицкая область - 29 126 случаев;
📍Черниговская область - 12 456 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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