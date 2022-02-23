Данные о COVID-19 в Украине на 27 мая

09:45 27 Май Киев, Украина

По информации МОЗ, на утро 27 мая в Украине зафиксировано 3 509 новых случаев COVID-19 , выздоровели - 16 867 человек.

Также за минувшие сутки:



🔹госпитализировано - 1402 человека;

🔹летальных случаев - 183;

🔹выздоровели - 16 867 человек;

🔹протестировано: методом ПЦР - 29 280 человек, методом ИФА - 12 440 человек, экспресс-тестами - 25 844 человека.

За все время пандемии в Украине:



🔸заболело - 2 193 367 человек;

🔸выздоровели - 2 006 918 человек;

🔸летальных исходов - 50 067;

🔸проведено ПЦР-тестов - 10 105 901.



Среди заболевших за минувшие сутки - 193 ребенка и 82 медработника.





За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (454), Днепропетровской (284), Львовской (278), Харьковской (233) и Киевской (194) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 454 случая;

Винницкая область - 76 случаев;

Волынская область - 100 случаев;

Днепропетровская область - 284 случая;

Донецкая область - 132 случая;

Житомирская область - 120 случаев;

Закарпатская область - 30 случаев;

Запорожская область - 187 случаев;

Ивано-Франковская область - 71 случай;

Киевская область - 194 случая;

Кировоградская область - 33 случая;

Луганская область - 59 случаев;

Львовская область - 278 случаев;

Николаевская область - 141 случай;

Одесская область - 84 случая;

Полтавская область - 111 случаев;

Ровенская область - 163 случая;

Сумская область - 81 случай;

Тернопольская область - 79 случаев;

Харьковская область - 233 случая;

Херсонская область - 138 случаев;

Хмельницкая область - 122 случая;

Черкасская область - 91 случай;

Черновицкая область - 89 случаев;

Черниговская область - 159 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.