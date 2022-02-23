Данные о COVID-19 в Украине на 27 мая

По информации МОЗ, на утро 27 мая в Украине зафиксировано 3 509 новых случаев COVID-19, выздоровели - 16 867 человек.
Также за минувшие сутки:
🔹госпитализировано - 1402 человека;
🔹летальных случаев - 183;
🔹выздоровели - 16 867 человек;
🔹протестировано: методом ПЦР - 29 280 человек, методом ИФА - 12 440 человек, экспресс-тестами - 25 844 человека.
🔹госпитализировано - 1402 человека;
🔹летальных случаев - 183;
🔹выздоровели - 16 867 человек;
🔹протестировано: методом ПЦР - 29 280 человек, методом ИФА - 12 440 человек, экспресс-тестами - 25 844 человека.
За все время пандемии в Украине:
🔸заболело - 2 193 367 человек;
🔸выздоровели - 2 006 918 человек;
🔸летальных исходов - 50 067;
🔸проведено ПЦР-тестов - 10 105 901.
Среди заболевших за минувшие сутки - 193 ребенка и 82 медработника.
🔸заболело - 2 193 367 человек;
🔸выздоровели - 2 006 918 человек;
🔸летальных исходов - 50 067;
🔸проведено ПЦР-тестов - 10 105 901.
Среди заболевших за минувшие сутки - 193 ребенка и 82 медработника.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (454), Днепропетровской (284), Львовской (278), Харьковской (233) и Киевской (194) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев - 454 случая;
- Винницкая область - 76 случаев;
- Волынская область - 100 случаев;
- Днепропетровская область - 284 случая;
- Донецкая область - 132 случая;
- Житомирская область - 120 случаев;
- Закарпатская область - 30 случаев;
- Запорожская область - 187 случаев;
- Ивано-Франковская область - 71 случай;
- Киевская область - 194 случая;
- Кировоградская область - 33 случая;
- Луганская область - 59 случаев;
- Львовская область - 278 случаев;
- Николаевская область - 141 случай;
- Одесская область - 84 случая;
- Полтавская область - 111 случаев;
- Ровенская область - 163 случая;
- Сумская область - 81 случай;
- Тернопольская область - 79 случаев;
- Харьковская область - 233 случая;
- Херсонская область - 138 случаев;
- Хмельницкая область - 122 случая;
- Черкасская область - 91 случай;
- Черновицкая область - 89 случаев;
- Черниговская область - 159 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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