Данные о COVID-19 в Украине на 27 мая

09:45 27 Май Киев, Украина

По информации МОЗ, на утро 27 мая в Украине зафиксировано 3 509 новых случаев COVID-19, выздоровели - 16 867 человек.
 
Также за минувшие сутки:

🔹госпитализировано - 1402 человека;
🔹летальных случаев - 183;
🔹выздоровели - 16 867 человек;
🔹протестировано: методом ПЦР - 29 280 человек, методом ИФА - 12 440 человек, экспресс-тестами - 25 844 человека.
 
За все время пандемии в Украине:

🔸заболело - 2 193 367 человек;
🔸выздоровели - 2 006 918 человек;
🔸летальных исходов - 50 067;
🔸проведено ПЦР-тестов - 10 105 901.

Среди заболевших за минувшие сутки - 193 ребенка и 82 медработника.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (454), Днепропетровской (284), Львовской (278), Харьковской (233) и Киевской (194) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
  • Киев - 454 случая;
  • Винницкая область - 76 случаев;
  • Волынская область - 100 случаев;
  • Днепропетровская область - 284 случая;
  • Донецкая область - 132 случая;
  • Житомирская область - 120 случаев;
  • Закарпатская область - 30 случаев;
  • Запорожская область - 187 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 71 случай;
  • Киевская область - 194 случая;
  • Кировоградская область - 33 случая;
  • Луганская область - 59 случаев;
  • Львовская область - 278 случаев;
  • Николаевская область - 141 случай;
  • Одесская область - 84 случая;
  • Полтавская область - 111 случаев;
  • Ровенская область - 163 случая;
  • Сумская область - 81 случай;
  • Тернопольская область - 79 случаев;
  • Харьковская область - 233 случая;
  • Херсонская область - 138 случаев;
  • Хмельницкая область - 122 случая;
  • Черкасская область - 91 случай;
  • Черновицкая область - 89 случаев;
  • Черниговская область - 159 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.