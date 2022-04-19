Данные о COVID в Украине: за сутки более 700 новых случаев

09:45 22 июля Киев, Украина





Из заболевших за минувшие сутки: детей - 54, медработников - 22.



Также за минувшие сутки: По данным Минздрава, на утро 22 июля в Украине зарегистрировали 726 новых случаев, выздоровели - 501 человек Из заболевших за минувшие сутки: детей - 54, медработников - 22.Также за минувшие сутки:

госпитализировано - 402 человека;

летальных исходов - 21;

выздоровели - 501 человек;

протестировано: методом ПЦР - 20 724 человека, методом ИФА - 7749 человек, экспресс-тестами - 14 794 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2 246 656 человек;

выздоровели - 2 183 003 лица;

летальных исходов - 52 790;

проведено ПЦР-тестов - 11 221 402.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (246), Донецкой (44), Одесской (42), Харьковской (41) и Сумской (37) областях.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 246 656 человек, выздоровели 2 183 003 человека, летальных случаев – 52

790.

Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:

Киев - 246

Винницкая обл - 22

Волынская обл - 1

Днепропетровская обл - 13

Донецкая обл - 44

Житомирская обл - 11

Закарпатская обл - 9

Запорожская обл - 34

Ивано-Франковская обл - 14

Киевская обл - 9

Кировоградская обл - 3

Луганская обл - 31

Львовская обл - 24

Николаевская обл - 19

Одесская обл - 42

Полтавская обл - 26

Ровенская обл - 5

Сумская обл - 37

Тернопольская обл - 6

Харьковская обл - 41

Херсонская обл - 35

Хмельницкая обл - 9

Черкасская обл - 23

Черновицкая обл - 7

Черниговская обл - 15