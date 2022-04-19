Данные о COVID в Украине: за сутки более 700 новых случаев

По данным Минздрава, на утро 22 июля в Украине зарегистрировали 726 новых случаев, выздоровели - 501 человек.
Из заболевших за минувшие сутки: детей - 54, медработников - 22.
Также за минувшие сутки:
Из заболевших за минувшие сутки: детей - 54, медработников - 22.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано - 402 человека;
- летальных исходов - 21;
- выздоровели - 501 человек;
- протестировано: методом ПЦР - 20 724 человека, методом ИФА - 7749 человек, экспресс-тестами - 14 794 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2 246 656 человек;
- выздоровели - 2 183 003 лица;
- летальных исходов - 52 790;
- проведено ПЦР-тестов - 11 221 402.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (246), Донецкой (44), Одесской (42), Харьковской (41) и Сумской (37) областях.
Всего за период пандемии в Украине заболело 2 246 656 человек, выздоровели 2 183 003 человека, летальных случаев – 52
790.
Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
Киев - 246
Винницкая обл - 22
Волынская обл - 1
Днепропетровская обл - 13
Донецкая обл - 44
Житомирская обл - 11
Закарпатская обл - 9
Запорожская обл - 34
Ивано-Франковская обл - 14
Киевская обл - 9
Кировоградская обл - 3
Луганская обл - 31
Львовская обл - 24
Николаевская обл - 19
Одесская обл - 42
Полтавская обл - 26
Ровенская обл - 5
Сумская обл - 37
Тернопольская обл - 6
Харьковская обл - 41
Херсонская обл - 35
Хмельницкая обл - 9
Черкасская обл - 23
Черновицкая обл - 7
Черниговская обл - 15
Волынская обл - 1
Днепропетровская обл - 13
Донецкая обл - 44
Житомирская обл - 11
Закарпатская обл - 9
Запорожская обл - 34
Ивано-Франковская обл - 14
Киевская обл - 9
Кировоградская обл - 3
Луганская обл - 31
Львовская обл - 24
Николаевская обл - 19
Одесская обл - 42
Полтавская обл - 26
Ровенская обл - 5
Сумская обл - 37
Тернопольская обл - 6
Харьковская обл - 41
Херсонская обл - 35
Хмельницкая обл - 9
Черкасская обл - 23
Черновицкая обл - 7
Черниговская обл - 15
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