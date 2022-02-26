Данные о COVID-19 в Украине на 5 октября

11:06 05 Октябрь Киев, Украина

По данным Министерства охраны здоровья, на утро 5 октября в Украине зафиксировано 3 774 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19

В Украине 230 236 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4 430 летальных, 101 252 пациенты выздоровели.

Всего проведено 2 397 905 тестирований методом ПЦР. За сутки выписаны 1 145 пациентов.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:



🔺Винницкая область - 6822;

🔺Волынская область - 8734;

🔺Днепропетровская область - 7137;

🔺Донецкая область - 4413;

🔺Житомирская область - 6934;

🔺Закарпатская область - 10 219;

🔺Запорожская область - 4630;

🔺Ивано-Франковская область - 14 345;

🔺Кировоградская область - 1184;

🔺г. Киев - 24736 случаев;

🔺Киевская область - 9918;

🔺Львовская область - 21294;

🔺Луганская область - 1294;

🔺Николаевская область - 3819;

🔺Одесская область - 14 729;

🔺Полтавская область - 2965;

🔺Ровенская область - 13 248;

🔺Сумская область - 5453;

🔺Тернопольская область - 14 421;

🔺Харковская область - 20964;

🔺Херсонская область - 1496;

🔺Хмельницкая область - 6968;

🔺Черновицкая область - 15 286;

🔺Черкаская область - 4550;

🔺Чернигивская область - 4677.



Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 5 октября в Центра поступило 3604 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрирован 297 096 сообщений о подозрении на COVID-19.