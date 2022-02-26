Данные о COVID-19 в Украине на 5 октября

По данным Министерства охраны здоровья, на утро 5 октября в Украине зафиксировано 3 774 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
В Украине 230 236 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4 430 летальных, 101 252 пациенты выздоровели.
Всего проведено 2 397 905 тестирований методом ПЦР. За сутки выписаны 1 145 пациентов.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
🔺Винницкая область - 6822;
🔺Волынская область - 8734;
🔺Днепропетровская область - 7137;
🔺Донецкая область - 4413;
🔺Житомирская область - 6934;
🔺Закарпатская область - 10 219;
🔺Запорожская область - 4630;
🔺Ивано-Франковская область - 14 345;
🔺Кировоградская область - 1184;
🔺г. Киев - 24736 случаев;
🔺Киевская область - 9918;
🔺Львовская область - 21294;
🔺Луганская область - 1294;
🔺Николаевская область - 3819;
🔺Одесская область - 14 729;
🔺Полтавская область - 2965;
🔺Ровенская область - 13 248;
🔺Сумская область - 5453;
🔺Тернопольская область - 14 421;
🔺Харковская область - 20964;
🔺Херсонская область - 1496;
🔺Хмельницкая область - 6968;
🔺Черновицкая область - 15 286;
🔺Черкаская область - 4550;
🔺Чернигивская область - 4677.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 5 октября в Центра поступило 3604 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрирован 297 096 сообщений о подозрении на COVID-19.
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