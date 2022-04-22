Данные о COVID-19 в Украине на 23 июля

09:45 23 июля Киев, Украина





По данным Минздрава , на утро 23 июля в Украине зарегистрировано 763 новых случая COVID-19 , что немного превышает вчерашний показатель.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано - 446 человек;

летальных исходов - 21;

выздоровели - 639 человек;

протестировано: методом ПЦР - 18 411 человек, методом ИФА - 7630 человек, экспресс-тестами - 14 016 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2 247 419 человек;

выздоровели - 2 183 642 лица;

летальных исходов - 52 811;

проведено ПЦР-тестов - 11 239 813.

Наибольшее количество новых случаев заражения зарегистрировано в Киеве (226), Донецкой (79), Харьковской (67), Днепропетровской (39), и Херсонской (37) областях.





Всего за период пандемии в Украине заболело 2 247 419 человек, выздоровели 2 183 642 человека, летальных случаев – 52 811.

Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:



Киев - 226

Винницкая обл - 8

Волынская обл - 5

Днепропетровская обл - 39

Донецкая обл - 79

Житомирская обл - 13

Закарпатская обл - 5

Запорожская обл - 26

Ивано-Франковская обл - 10

Киевская обл - 21

Кировоградская обл - 1

Луганская обл - 27

Львовская обл - 18

Николаевская обл - 18

Одесская обл - 35

Полтавская обл - 21

Ровенская обл - 10

Сумская обл - 26

Тернопольская обл - 8

Харьковская обл - 67

Херсонская обл - 37

Хмельницкая обл - 19

Черкасская обл - 19

Черновицкая обл - 22

Черниговская обл - 3