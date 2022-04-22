Данные о COVID-19 в Украине на 23 июля

По данным Минздрава, на утро 23 июля в Украине зарегистрировано 763 новых случая COVID-19, что немного превышает вчерашний показатель.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано - 446 человек;
- летальных исходов - 21;
- выздоровели - 639 человек;
- протестировано: методом ПЦР - 18 411 человек, методом ИФА - 7630 человек, экспресс-тестами - 14 016 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2 247 419 человек;
- выздоровели - 2 183 642 лица;
- летальных исходов - 52 811;
- проведено ПЦР-тестов - 11 239 813.
Наибольшее количество новых случаев заражения зарегистрировано в Киеве (226), Донецкой (79), Харьковской (67), Днепропетровской (39), и Херсонской (37) областях.
Всего за период пандемии в Украине заболело 2 247 419 человек, выздоровели 2 183 642 человека, летальных случаев – 52 811.
Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
Киев - 226
Винницкая обл - 8
Волынская обл - 5
Днепропетровская обл - 39
Донецкая обл - 79
Житомирская обл - 13
Закарпатская обл - 5
Запорожская обл - 26
Ивано-Франковская обл - 10
Киевская обл - 21
Кировоградская обл - 1
Луганская обл - 27
Львовская обл - 18
Николаевская обл - 18
Одесская обл - 35
Полтавская обл - 21
Ровенская обл - 10
Сумская обл - 26
Тернопольская обл - 8
Харьковская обл - 67
Херсонская обл - 37
Хмельницкая обл - 19
Черкасская обл - 19
Черновицкая обл - 22
Черниговская обл - 3
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