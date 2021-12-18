Данные о COVID-19 в Украине на 14 апреля

По данным МОЗ, на утро 14 апреля в Украине зарегистрировано 14 553 новых случая COVID-19, выздоровели - 12 384 человека.
В частности, заболели 612 детей и 426 медработников.
Также за минувшие сутки:
🔹госпитализировано - 5063 человека;
🔹виписано из больниц - 6557 человек;
🔹летальных случаев - 467;
🔹выздоровели - 12384 человека;
🔹осуществлено тестирований за сутки -134342 (в частности методом ПЦР -54353, методом ИФА - 22539, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 57 450).
За все время пандемии в Украине:
🔺заболело - 1 887 338 человек;
🔺выздоровели - 1 442 618 человек;
🔺летальных исходов - 38 225;
🔺проведено ПЦР-тестов - 8 770 753.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1457), Харьковской (1255), Львовской (963), Одесской (906) и Полтавской (900) областях.
15 152 человека привито против COVID-19 за сутки 13 апреля 2021 года в Украине. 403 553 человека привито от начала прививочной кампании.
Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:
- г. Киев - 1457 случаев / 1970 прививок;
- Винницкая область - 380 случаев / 210 прививок;
- Волынская область - 374 случая / 470 прививок;
- Днепропетровская область - 606 случаев / 1710 прививок;
- Донецкая область - 837 случаев / 470 прививок;
- Житомирская область - 392 случая / 620 прививок;
- Закарпатская область - 157 случаев / 470 прививок;
- Запорожская область - 876 случаев / 670 прививок;
- Ивано-Франковская область - 162 случая / 487 прививок;
- Киевская область - 845 случаев / 0 прививок;
- Кировоградская область - 120 случаев / 350 прививок;
- Луганская область - 321 случай / 330 прививок;
- Львовская область - 963 случая / 2670 прививок;
- Николаевская область - 422 случая / 450 прививок;
- Одесская область - 906 случаев / 650 прививок;
- Полтавская область - 900 случаев / 490 прививок;
- Ровенская область - 616 случаев / 370 прививок;
- Сумская область - 463 случая / 270 прививок;
- Тернопольская область - 469 случаев / 600 прививок;
- Харьковская область - 1255 случаев / 390 прививок;
- Херсонская область - 208 случаев / 280 прививок;
- Хмельницкая область - 854 случая / 640 прививок;
- Черкасская область - 581 случай / 0 прививок;
- Черновицкая область - 204 случая / 310 прививок;
- Черниговская область - 185 случаев / 275 прививок.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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