Данные о COVID-19 в Украине на 14 апреля

10:14 14 Апрель Киев, Украина

По данным МОЗ, на утро 14 апреля в Украине зарегистрировано 14 553 новых случая COVID -19, выздоровели - 12 384 человека.

В частности, заболели 612 детей и 426 медработников.



Также за минувшие сутки:



🔹госпитализировано - 5063 человека;

🔹виписано из больниц - 6557 человек;

🔹летальных случаев - 467;

🔹выздоровели - 12384 человека;

🔹осуществлено тестирований за сутки -134342 (в частности методом ПЦР -54353, методом ИФА - 22539, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 57 450).



За все время пандемии в Украине:



🔺заболело - 1 887 338 человек;

🔺выздоровели - 1 442 618 человек;

🔺летальных исходов - 38 225;

🔺проведено ПЦР-тестов - 8 770 753.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1457), Харьковской (1255), Львовской (963), Одесской (906) и Полтавской (900) областях.

15 152 человека привито против COVID-19 за сутки 13 апреля 2021 года в Украине. 403 553 человека привито от начала прививочной кампании.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

г. Киев - 1457 случаев / 1970 прививок;

Винницкая область - 380 случаев / 210 прививок;

Волынская область - 374 случая / 470 прививок;

Днепропетровская область - 606 случаев / 1710 прививок;

Донецкая область - 837 случаев / 470 прививок;

Житомирская область - 392 случая / 620 прививок;

Закарпатская область - 157 случаев / 470 прививок;

Запорожская область - 876 случаев / 670 прививок;

Ивано-Франковская область - 162 случая / 487 прививок;

Киевская область - 845 случаев / 0 прививок;

Кировоградская область - 120 случаев / 350 прививок;

Луганская область - 321 случай / 330 прививок;

Львовская область - 963 случая / 2670 прививок;

Николаевская область - 422 случая / 450 прививок;

Одесская область - 906 случаев / 650 прививок;

Полтавская область - 900 случаев / 490 прививок;

Ровенская область - 616 случаев / 370 прививок;

Сумская область - 463 случая / 270 прививок;

Тернопольская область - 469 случаев / 600 прививок;

Харьковская область - 1255 случаев / 390 прививок;

Херсонская область - 208 случаев / 280 прививок;

Хмельницкая область - 854 случая / 640 прививок;

Черкасская область - 581 случай / 0 прививок;

Черновицкая область - 204 случая / 310 прививок;

Черниговская область - 185 случаев / 275 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.