Данные о COVID-19 в Украине 8 июня

08:45 08 Июнь Киев, Украина

На утро 8 июня в Украине подтвердили 1 602 новых случая коронавируса. Среди заболевших за минувшие сутки - 95 детей и 94 медработника.
 
Также за минувшие сутки:

🔹госпитализировано - 483 человека;
🔹летальных случаев - 118;
🔹выздоровели - 6751 человек;
🔹протестировано: методом ПЦР - 33 355 человек, методом ИФА - 10 821 человек, экспресс-тестами - 13 380 человек.
 
За все время пандемии в Украине:

🔸заболело - 2 216 654 лица;
🔸выздоровели - 2 101 722 лица;
🔸летальных исходов - 51 333;
🔸проведено ПЦР-тестов - 10 380 233.
 
Кроме того, сделано уже 1284143 прививок от коронавируса. Накануне первую дозу препарата получили 43137 человек, а вторую - 5024.
Случаев / прививок (одна доза):
 
  • Киев - 700/7 133
  • Винницкая область - 24/281
  • Волынская область - 26/800
  • Днепропетровская область - 60/5 742
  • Донецкая область - 73/793
  • Житомирская область - 11/977
  • Закарпатская область - 14/1 707
  • Запорожская область - 92/916
  • Ивано-Франковская область - 12/1 186
  • Киевская область - 79/3 949
  • Кировоградская область - 5/749
  • Луганская область - 24/1 607
  • Львовская область - 59/3 267
  • Николаевская область - 65/1 030
  • Одесская область - 27/1 398
  • Полтавская область - 59/969
  • Ровенская область - 55/1 176
  • Сумская область - 18/1 099
  • Тернопольская область - 14/1 160
  • Харьковская область - 66/2 018
  • Херсонская область - 15/690
  • Хмельницкая область - 33/1 362
  • Черкасская область - 40/2 185
  • Черновицкая область - 23/327
    Черниговская область - 8/616
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 16-м месте по распространению и на 18-м - по количеству смертей от COVID-19.