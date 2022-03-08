Данные о COVID-19 в Украине 8 июня

08:45 08 Июнь Киев, Украина

На утро 8 июня в Украине подтвердили 1 602 новых случая коронавируса . Среди заболевших за минувшие сутки - 95 детей и 94 медработника.

Также за минувшие сутки:



🔹госпитализировано - 483 человека;

🔹летальных случаев - 118;

🔹выздоровели - 6751 человек;

🔹протестировано: методом ПЦР - 33 355 человек, методом ИФА - 10 821 человек, экспресс-тестами - 13 380 человек.

За все время пандемии в Украине:



🔸заболело - 2 216 654 лица;

🔸выздоровели - 2 101 722 лица;

🔸летальных исходов - 51 333;

🔸проведено ПЦР-тестов - 10 380 233.

Кроме того, сделано уже 1284143 прививок от коронавируса. Накануне первую дозу препарата получили 43137 человек, а вторую - 5024.

Случаев / прививок (одна доза):

Киев - 700/7 133

Винницкая область - 24/281

Волынская область - 26/800

Днепропетровская область - 60/5 742

Донецкая область - 73/793

Житомирская область - 11/977

Закарпатская область - 14/1 707

Запорожская область - 92/916

Ивано-Франковская область - 12/1 186

Киевская область - 79/3 949

Кировоградская область - 5/749

Луганская область - 24/1 607

Львовская область - 59/3 267

Николаевская область - 65/1 030

Одесская область - 27/1 398

Полтавская область - 59/969

Ровенская область - 55/1 176

Сумская область - 18/1 099

Тернопольская область - 14/1 160

Харьковская область - 66/2 018

Херсонская область - 15/690

Хмельницкая область - 33/1 362

Черкасская область - 40/2 185

Черновицкая область - 23/327

Черниговская область - 8/616