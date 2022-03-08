Данные о COVID-19 в Украине 8 июня

На утро 8 июня в Украине подтвердили 1 602 новых случая коронавируса. Среди заболевших за минувшие сутки - 95 детей и 94 медработника.
Также за минувшие сутки:
🔹госпитализировано - 483 человека;
🔹летальных случаев - 118;
🔹выздоровели - 6751 человек;
🔹протестировано: методом ПЦР - 33 355 человек, методом ИФА - 10 821 человек, экспресс-тестами - 13 380 человек.
🔹госпитализировано - 483 человека;
🔹летальных случаев - 118;
🔹выздоровели - 6751 человек;
🔹протестировано: методом ПЦР - 33 355 человек, методом ИФА - 10 821 человек, экспресс-тестами - 13 380 человек.
За все время пандемии в Украине:
🔸заболело - 2 216 654 лица;
🔸выздоровели - 2 101 722 лица;
🔸летальных исходов - 51 333;
🔸заболело - 2 216 654 лица;
🔸выздоровели - 2 101 722 лица;
🔸летальных исходов - 51 333;
🔸проведено ПЦР-тестов - 10 380 233.
Кроме того, сделано уже 1284143 прививок от коронавируса. Накануне первую дозу препарата получили 43137 человек, а вторую - 5024.
Случаев / прививок (одна доза):
- Киев - 700/7 133
- Винницкая область - 24/281
- Волынская область - 26/800
- Днепропетровская область - 60/5 742
- Донецкая область - 73/793
- Житомирская область - 11/977
- Закарпатская область - 14/1 707
- Запорожская область - 92/916
- Ивано-Франковская область - 12/1 186
- Киевская область - 79/3 949
- Кировоградская область - 5/749
- Луганская область - 24/1 607
- Львовская область - 59/3 267
- Николаевская область - 65/1 030
- Одесская область - 27/1 398
- Полтавская область - 59/969
- Ровенская область - 55/1 176
- Сумская область - 18/1 099
- Тернопольская область - 14/1 160
- Харьковская область - 66/2 018
- Херсонская область - 15/690
- Хмельницкая область - 33/1 362
- Черкасская область - 40/2 185
- Черновицкая область - 23/327
Черниговская область - 8/616
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 16-м месте по распространению и на 18-м - по количеству смертей от COVID-19.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 16-м месте по распространению и на 18-м - по количеству смертей от COVID-19.
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