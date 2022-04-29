Данные о COVID-19 в первый день зимы

По состоянию на утро 1 декабря суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией составил 12 498 случаев, традиционный рост с начала новой недели.
В частности, заболели 586 детей и 646 медработников.
Также за минувшие сутки:
🔴госпитализированы - 1470 человек;
🔴летальных случаев - 221;
🔴выздоровели - 10 023 человека;
🔴осуществлено тестирований за сутки - 62 327 (в том числе методом ПЦР - 33 817, методом ИФА - 28 510).
Также за минувшие сутки:
🔴госпитализированы - 1470 человек;
🔴летальных случаев - 221;
🔴выздоровели - 10 023 человека;
🔴осуществлено тестирований за сутки - 62 327 (в том числе методом ПЦР - 33 817, методом ИФА - 28 510).
За все время пандемии в Украине:
🔵заболело - 745 123 человека;
🔵выздоровели - 355 172 человека;
🔵летальных исходов - 12 548;
🔵проведение ПЦР-тестов - 4 562 589.
🔵заболело - 745 123 человека;
🔵выздоровели - 355 172 человека;
🔵летальных исходов - 12 548;
🔵проведение ПЦР-тестов - 4 562 589.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1799), Одесской (889), Днепропетровской (870), Киевской (841) и Львовской (813) областях.
Количество заболеваний в регионах:
📍Киев - 72277 случаев;
📍Винницкая область - 17 569 случаев;
📍Волынская область - 24 483 случая;
📍Днепропетровская область - 39 659 случаев;
📍Донецкая область - 23 157 случаев;
📍Житомирская область - 30 100 случаев;
📍Закарпатская область - 23 438 случаев;
📍Запорожская область - 31 608 случаев;
📍Ивано-Франковская область - 37 017 случаев;
📍Киевская область - 38 528 случаев;
📍Кировоградская область - 5382 случая;
📍Луганская область - 6350 случаев;
📍Львовская область - 46 891 случай;
📍Николаевская область - 18 985 случаев;
📍Одесская область - 45 838 случаев;
📍Полтавская область - 22 763 случая;
📍Ровенская область - 31 283 случая;
📍Сумская область - 29 627 случаев;
📍Тернопольская область - 28 095 случаев;
📍Харьковская область - 55 702 случая;
📍Херсонская область - 10 371 случай;
📍Хмельницкая область - 29 751 случай;
📍Черкасская область - 23 590 случаев;
📍Черновицкая область - 33942 случаи;
📍Черниговская область - 18 717 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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