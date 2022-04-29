Данные о COVID-19 в первый день зимы

09:49 01 декабря Киев, Украина

По состоянию на утро 1 декабря суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией составил 12 498 случаев, традиционный рост с начала новой недели.

В частности, заболели 586 детей и 646 медработников.



Также за минувшие сутки:



🔴госпитализированы - 1470 человек;

🔴летальных случаев - 221;

🔴выздоровели - 10 023 человека;

🔴осуществлено тестирований за сутки - 62 327 (в том числе методом ПЦР - 33 817, методом ИФА - 28 510).

За все время пандемии в Украине:



🔵заболело - 745 123 человека;

🔵выздоровели - 355 172 человека;

🔵летальных исходов - 12 548;

🔵проведение ПЦР-тестов - 4 562 589.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1799), Одесской (889), Днепропетровской (870), Киевской (841) и Львовской (813) областях.

Количество заболеваний в регионах:



📍Киев - 72277 случаев;

📍Винницкая область - 17 569 случаев;

📍Волынская область - 24 483 случая;

📍Днепропетровская область - 39 659 случаев;

📍Донецкая область - 23 157 случаев;

📍Житомирская область - 30 100 случаев;

📍Закарпатская область - 23 438 случаев;

📍Запорожская область - 31 608 случаев;

📍Ивано-Франковская область - 37 017 случаев;

📍Киевская область - 38 528 случаев;

📍Кировоградская область - 5382 случая;

📍Луганская область - 6350 случаев;

📍Львовская область - 46 891 случай;

📍Николаевская область - 18 985 случаев;

📍Одесская область - 45 838 случаев;

📍Полтавская область - 22 763 случая;

📍Ровенская область - 31 283 случая;

📍Сумская область - 29 627 случаев;

📍Тернопольская область - 28 095 случаев;

📍Харьковская область - 55 702 случая;

📍Херсонская область - 10 371 случай;

📍Хмельницкая область - 29 751 случай;

📍Черкасская область - 23 590 случаев;

📍Черновицкая область - 33942 случаи;

📍Черниговская область - 18 717 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.