Дания разрешила вакцинацию беременных

13:31 21 июля Киев, Украина

Дания приняла решение о допуске к вакцинации от коронавируса беременных женщин, однако не раньше второго триместра.

Об этом сообщает датская ежедневная газета Politiken.



"Изучив последние данные и опыт других стран, Управление здравоохранения и лекарственных средств Дании рекомендует вакцинацию от коронавируса беременным женщинам",- говорится в сообщении.



Ведомство рекомендует делать беременным женщинам вакцинацию во втором или третьем триместре. Получить прививку они смогут по предварительной записи у врача.



"Если вы планируете забеременеть или проходите курс лечения бесплодия, рекомендуем пройти иммунизацию сейчас",- добавляют в управлении здравоохранения.



Отмечено, что такое решение было принято в связи с изучением опыта других европейских стран, а именно Швеции и Нидерландов, где разрешили COVID-вакцинацию для беременных.