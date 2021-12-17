ЦОЗ: в Украине зафиксировано более 250 случаев заражения "британским" штаммом коронавируса

Наличие "британского" и "южноафриканского" штаммов коронавируса на сегодняшний день диагностируют путем отправки данных в ВОЗ. Таким способом в Украине выявлен "британский" штамм в 21 регионе, "южноафриканский" - только на Полтавщине.
Об этом сообщил генеральный директор ЦОЗ Роман Родина в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.
По словам Родины, в 21 регионе уже выявлена циркуляцию британского штамма коронавируса (250 случаев), в Полтавской области - один случай южноафриканского.
При этом он подчеркнул, что с распространением указанных штаммов связаны рост заболеваемости, тяжесть течения болезни и летальность.
При этом он подчеркнул, что с распространением указанных штаммов связаны рост заболеваемости, тяжесть течения болезни и летальность.
При этом Родина добавил, что в Украине зафиксировано более 1,2 тыс. повторных заболеваний коронавирусом.
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