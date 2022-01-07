Чуть меньше половины взрослого населения Украины вакцинировано

12:54 07 Январь Киев, Украина

Постепенно среди украинцев растет понимание всей серьезности пандемии коронавируса. Все больше граждан идут на осознанную вакцинацию, чтобы обезопасить себя на случай заражения вирусом. По данным Минздрава, на сегодня, 7 января, в Украине 47,6% взрослого населения получили как минимум одну прививку против коронавируса.

Только за 6 января прививку против коронавируса сделано 71 841 украинцу. Первую дозу получили 21 997 человек, вторую дозу – 44 836 человек. Дополнительную – 388, а бустерную – 4 620 человек.

С начала вакцинальной кампании привито уже 14 800 318 человек, из них получили одну дозу – 14 800 316 человек, обе дозы – 13 950 698 человек, дополнительную – 5 787 и бустерную дозу – 16 216 человек. Всего сделано 28 773 017 прививок.

Ведомство подсчитало, что 44,9% взрослого населения страны уже получили две дозы вакцины против коронавирусной болезни.

Ранее сообщалось, что глава Минздрава Украины Виктор Ляшко подписал приказ о бустерной вакцинации против коронавируса для всех вакцинированных от 18 лет.

Позже стало известно, что на бустерную вакцинацию можно записаться онлайн.