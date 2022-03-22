Чтоб уберечь молодежь от штамма дельта, в Украине пересмотрят возрастные рамки вакцинации

15:38 25 июня Киев, Украина

Штамм дельта особенно опасен для более молодых возрастных групп, в связи с этим украинские эксперты намерены пересмотреть возрастные рамки вакцинации и начать прививать несовершеннолетних граждан страны.



Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин.



По его словам, в ближайшее время состоится заседание Национально-технической группы экспертов по вопросам иммунизации, которая будет рассматривать вопрос смещения возрастных норм по вакцинации к более ранним.

"Вакцина, которая сейчас есть в Украине рекомендована для граждан в возрасте от 18 лет, однако на конец месяца уже запланировано заседание Национально-технической группы экспертов по вопросам иммунизации, которая будет рассматривать вопрос смещение этих возрастных норм к более ранним, поскольку мы уже получили данные, что молодые люди переносят довольно неплохо эту вакцину. В ближайшее время это может быть рекомендовано", - рассказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Журналисты отмечают, что препарат от Pfizer защищает от дельта-штамма коронавируса на 90-91%. Сообщается, что по эффективности других вакцин Минздрав пока собирает данные.