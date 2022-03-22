Чтоб уберечь молодежь от штамма дельта, в Украине пересмотрят возрастные рамки вакцинации

Штамм дельта особенно опасен для более молодых возрастных групп, в связи с этим украинские эксперты намерены пересмотреть возрастные рамки вакцинации и начать прививать несовершеннолетних граждан страны.
Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин.
По его словам, в ближайшее время состоится заседание Национально-технической группы экспертов по вопросам иммунизации, которая будет рассматривать вопрос смещения возрастных норм по вакцинации к более ранним.
Журналисты отмечают, что препарат от Pfizer защищает от дельта-штамма коронавируса на 90-91%. Сообщается, что по эффективности других вакцин Минздрав пока собирает данные.
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