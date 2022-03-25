Число зараженных коронавирусом в Украине увеличивается

11:24 01 ноября Киев, Украина

Как и во всем мире, число зараженных коронавирусом в Украине стремительно увеличивается. Согласно последних данных СНБО, за минувшие сутки было подтверждено 7959 новых случаев инфицирования вирусом COVID-19. За сутки умерли 110 больных, а 2513 - выздоровели.

Больше всего заражений в Харьковской (883 и 2 летальных случая) и Житомирской области (608 и 8 смертей).

Также в тройке "лидеров" по распространению вируса находится столица. В Киеве за прошедшие сутки обнаружили еще 689 заражений, 12 жителей города умерли от COVID-19.

При этом во Львовской и Донецкой областях зафиксировали больше всего смертей от коронавируса за сутки - 15 и 14 соответственно.

Накануне в Украине установлен очередной коронавирусный антирекорд - суточный прирост составил почти 8,8 тысяч случаев.