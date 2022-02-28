Число зараженных COVID-19 в мире неуклонно растет, почти 36 млн

Worldometer сообщает, что на утро вторника, 6 октября, общее количество больных COVID-19 в мире составляет 35 701 674 человека. При этом 26 870 533 человека выздоровели, 1 045 953 пациента умерли.
В общем коронавирусную инфекцию зафиксировали в 213 странах и территориях.
Наибольшее количество больных COVID-19 - в США (7 679 644). Количество умерших - 215 032, выздоровели - 4 895 078 человек.
На втором месте Индия - 6 685 082 инфицированных (103 600 человек умерли и 5 662 490 выздоровели). На третьем месте Бразилия с 4 940 499 больными (146 773 смерти от COVID-19 и 4 295 302 выздоровели).
В общем коронавирусную инфекцию зафиксировали в 213 странах и территориях.
Наибольшее количество больных COVID-19 - в США (7 679 644). Количество умерших - 215 032, выздоровели - 4 895 078 человек.
На втором месте Индия - 6 685 082 инфицированных (103 600 человек умерли и 5 662 490 выздоровели). На третьем месте Бразилия с 4 940 499 больными (146 773 смерти от COVID-19 и 4 295 302 выздоровели).
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