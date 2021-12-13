Четыре дня подряд в Украине растет заболеваемость COVID-19

Очевидно, что об ослаблении коронавирусной эпидемии в Украине говорить рано. С каждым днем все большее число украинцев заболевает этой инфекционной болезнью. Вот уже четвертый день подряд болезнь ставит свои рекорды. По информации Минздрава на сегодняшнее утро, за прошедшие сутки в стране вновь рекорд – подтверждено 1489 новых случаев инфицирования.

Днем ранее было виявлено 1453 случая COVID-19.

Всего в Украине уже 79 750 случаев заболевания, из них 43 655 (+600) выздоровели, 1879 (+27) - умерли.

Статистика коронавируса по регионам: Винницкая область - 2955 (+23) Волынская область - 4226 (+64) Днепропетровская область - 1525 (+17) Донецкая область - 965 (+20) Житомирская область - 2101 (+37) Закарпатская область - 5697 (+82) Запорожская область - 919 (+24) Ивано-Франковская область - 5552 (+126) Кировоградская область - 718 (+4) Киев - 9378 (+200) Киевская область - 4128 (+70) Львовская область - 10726 (+154) Луганская область - 152 (+6) Николаевская область - 696 (+14) Одесская область - 4069 (+165) Полтавская область - 491 (+2) Ровенская область - 6747 (+109) Сумская область - 653 (+17) Тернопольская область - 3257 (+45) Харьковская область - 4661 (+134) Херсонская область - 259 (+2) Хмельницкая область - 1323 (+37) Черновицкая область - 6565 (+88) Черкасская область - 996 (+21) Черниговская область - 991 (+26)

Ранее в Минздраве заявили, что в Украине участились сложные случаи заболевания коронавирусом.