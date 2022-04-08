Четвертая волна COVID-19 станет последней для Украины, - Минздрав

Главный санитарный врач Игорь Кузин уверен, что осенью Украину ожидает четвертая волна коронавируса, но благодаря вакцинации пережить ее будет значительно проще, чем первые три.
Об этом он заявил в эфире Українського радіо.
По мнению Кузина, Минздрав сможет реализовать план по введению 10 млн доз вакцин от COVID-19 в Украине до конца лета и «прилагает максимум усилий» для этого. Сейчас в Украине первую дозу вакцины получили 2 178 590 человек, две дозы — 1 018 258 человек.
«Эти 10 млн — это цифра, которая поможет нам в более легкой форме перенести последнюю, четвертую волну коронавирусной болезни. Я уверен, что это должна быть именно последняя волна».
Главный санврач добавил, что осенью в Украине может произойти вспышка COVID-19, но в Минздраве не ожидают, что она будет катастрофической:
По мнению Кузина, Минздрав сможет реализовать план по введению 10 млн доз вакцин от COVID-19 в Украине до конца лета и «прилагает максимум усилий» для этого. Сейчас в Украине первую дозу вакцины получили 2 178 590 человек, две дозы — 1 018 258 человек.
«Эти 10 млн — это цифра, которая поможет нам в более легкой форме перенести последнюю, четвертую волну коронавирусной болезни. Я уверен, что это должна быть именно последняя волна».
Главный санврач добавил, что осенью в Украине может произойти вспышка COVID-19, но в Минздраве не ожидают, что она будет катастрофической:
Ранее в Киевской школе экономики прогнозировали, что Украине грозит новая вспышка коронавируса. Главной внешней угрозой для Украины является рост заболеваемости COVID-19 в странах Европы и сезон отпусков.
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