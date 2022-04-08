Четвертая волна COVID-19 станет последней для Украины, - Минздрав

18:19 08 июля Киев, Украина

Главный санитарный врач Игорь Кузин уверен, что осенью Украину ожидает четвертая волна коронавируса, но благодаря вакцинации пережить ее будет значительно проще, чем первые три.
 
 
Об этом он заявил в эфире Українського радіо.

По мнению Кузина, Минздрав сможет реализовать план по введению 10 млн доз вакцин от COVID-19 в Украине до конца лета и «прилагает максимум усилий» для этого. Сейчас в Украине первую дозу вакцины получили 2 178 590 человек, две дозы — 1 018 258 человек.

«Эти 10 млн — это цифра, которая поможет нам в более легкой форме перенести последнюю, четвертую волну коронавирусной болезни. Я уверен, что это должна быть именно последняя волна».

Главный санврач добавил, что осенью в Украине может произойти вспышка COVID-19, но в Минздраве не ожидают, что она будет катастрофической:
«Это будет четвертая волна, и она должна быть ниже, чем предыдущие, за счет того, что мы сможем достичь адекватных уровней иммунизации населения, и мы уже точно знаем, что у нас есть часть населения, которая уже переболела».
Ранее в Киевской школе экономики прогнозировали, что Украине грозит новая вспышка коронавируса. Главной внешней угрозой для Украины является рост заболеваемости COVID-19 в странах Европы и сезон отпусков.