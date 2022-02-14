Четвертая компания из США объявила о финальном этапе тестирования вакцины от Covid-19

Тестирование вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной компанией Johnson & Johnson, проведут сразу в нескольких странах.
60 тысяч добровольцев на трех континентах, в 215 учреждениях в США и за рубежом испытают вакцину. Результаты тестирования ожидают уже в начале следующего года. В случае положительного результата уже весной вакцину обещают производить массово.
Это четвертая экспериментальная вакцина, которая вошла в финальную стадию тестирования в США. "Однократная" означает, что ее прививку не нужно будет обновлять ежегодно, как это, например, делают с вакциной от гриппа.
Тестированием вакцины занимается консорциум CARE (Corona Accelerated R&D in Europe), "крупнейшая в Европе научно-исследовательская база, направленная на обнаружение и разработку жизненно необходимых терапевтических опций для лечения Covid-19". Разработала вакцину Janssen Pharmaceutical Companies, дочерняя компания Johnson & Johnson.
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