Четвертая компания из США объявила о финальном этапе тестирования вакцины от Covid-19

19:57 23 Сентябрь Киев, Украина

Тестирование вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной компанией Johnson & Johnson, проведут сразу в нескольких странах.

60 тысяч добровольцев на трех континентах, в 215 учреждениях в США и за рубежом испытают вакцину. Результаты тестирования ожидают уже в начале следующего года. В случае положительного результата уже весной вакцину обещают производить массово.