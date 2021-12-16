Черкасская область ужесточает карантинные ограничения

16:36 22 Март Киев, Украина

Черкащина решила действовать на опережение, чтобы регион не перешел в "красную зону", местные власти ужесточают карантинные меры с 22 марта.

Об этом глава Черкасской ОГА Александр Скичко написал на своей странице в Facebook.

"Поручил внедрить все возможные превентивные меры и действовать на опережение, пока еще есть такая возможность. Ибо, если окажемся в "красной зоне", как сегодня Киев и Одесская область — нам уже придется идти на другие условия", — говорит Скичко.

В общественных заведениях и транспорте будет усилен контроль за использованием средств индивидуальной защиты.

ОГА просит города увеличить количество общественного транспорта, который выходит на наиболее популярные маршруты, чтобы его разгрузить.

Увеличивается количество койкомест по области и по Черкассам.

Культмассовые развлекательные и другие мероприятия — под временным запретом.

Рестораны, кафе, бары, ночные заведения будут работать только до 23:00.

Кроме того, по его словам, в Черкассах будет расширено количество кроватей в больницах для пациентов с коронавирусом.

"До 25 марта следим за соблюдением карантинных ограничений. Если будут массовые нарушения, то придется идти на более суровые меры", — говорит глава ОГА.

Сейчас область находится в "оранжевой" зоне коронавирусных ограничений.