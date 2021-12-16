Черкасская область ужесточает карантинные ограничения

Черкащина решила действовать на опережение, чтобы регион не перешел в "красную зону", местные власти ужесточают карантинные меры с 22 марта.
Об этом глава Черкасской ОГА Александр Скичко написал на своей странице в Facebook.
- В общественных заведениях и транспорте будет усилен контроль за использованием средств индивидуальной защиты.
- ОГА просит города увеличить количество общественного транспорта, который выходит на наиболее популярные маршруты, чтобы его разгрузить.
- Увеличивается количество койкомест по области и по Черкассам.
- Культмассовые развлекательные и другие мероприятия — под временным запретом.
- Рестораны, кафе, бары, ночные заведения будут работать только до 23:00.
Кроме того, по его словам, в Черкассах будет расширено количество кроватей в больницах для пациентов с коронавирусом.
Сейчас область находится в "оранжевой" зоне коронавирусных ограничений.
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