Через несколько недель в Украине может быть до 60 тысяч больных коронавирусом за сутки – Ляшко

13:28 25 Январь Киев, Украина





По словам Ляшко ,в среднем ежедневное количество больных будет вдвое больше, чем это было при предыдущей волне осенью. В то же время, учитывая более легкое течение штамма "Омикрон", будет меньше госпитализаций и значительно ниже смертность, чем во время предыдущих волн пандемии.



Ляшко отметил, что такие прогнозы можно делать, наблюдая за последней волной



Меньше всего, по словам Ляшко, будут страдать вакцинированные граждане: их будет меньше среди госпитализированных и среди нуждающихся в реанимации. Глава Минздрава Виктор Ляшко прогнозирует, что через несколько недель в Украине могут фиксировать уже от 40 000-60 000 COVID-больных в сутки.По словам Ляшко ,в среднем ежедневное количество больных будет вдвое больше, чем это было при предыдущей волне осенью. В то же время, учитывая более легкое течение штамма "Омикрон", будет меньше госпитализаций и значительно ниже смертность, чем во время предыдущих волн пандемии.Ляшко отметил, что такие прогнозы можно делать, наблюдая за последней волной коронавируса в европейских странах. То есть, если количество случаев заболевания увеличится по сравнению с осенней волной вдвое, то госпитализация увеличится лишь на 5%.Меньше всего, по словам Ляшко, будут страдать вакцинированные граждане: их будет меньше среди госпитализированных и среди нуждающихся в реанимации.

“Согласно статистике, вакцинация работает и против “Омикрона”, несмотря на то, что говорили иначе. Поэтому и запущена бустерная доза (третья COVID-прививка. – Ред.). Ведь после 6 месяцев есть незначительное снижение иммунитета после базового курса прививки", – говорит глава Минздрава.

Ляшко также напомнил, что кроме коронавируса в настоящее время циркулируют и другие респираторные заболевания и грипп, и граждане должны беречься, применять индивидуальную защиту и вести здоровый образ жизни.



Как известно, количество заболевших коронавирусом в Украине растет третью неделю подряд. За минувшие сутки зафиксировали более 19 тысяч новых случаев COVID-19, из которых только на Львовщине более 2 тысяч. В больницы с осложнениями попали почти 6 тысяч человек. Но их количество не будет расти так быстро, успокаивают в Минздраве. Ведь штамм "Омикрон" имеет более легкое течение.