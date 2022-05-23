Чем коронавирус отличается от гриппа: реабилитация сложнее, смертность выше

14:11 18 декабря Киев, Украина

Сравнительная характеристика данных, полученных в результате исследований одного из университетов Франции, доказала, что пациенты, инфицированные коронавирусом умирают в три раза чаще, чем пациенты с гриппом



Об этом говорится в сообщении по результатам исследования, проведенного во Франции под руководством профессора Лайонела Пирот из Центра клинических исследований при клинике Университета Дижона, опубликованным в журнале The Lancet Respiratory Medicine в четверг, 17 декабря.