Бустерная вакцинация в Украине. Мнение экспертов

По мнению Лапия, о вакцинации бустерной дозой в Украине действительно еще рано говорить.На вопрос о том, почему бы сейчас не рекомендовать вкалывать бустерную дозу в Украине всем желающим, Лапий назвал несколько причин.Первая – рановато. «Учтите, что большинство украинцев вторую дозу получили в июле, августе и сентябре. Те же, кто пришел на вакцинацию в сентябре, могли еще и не получить вторую дозу», – объяснил иммунолог.Вторая – низкий уровень охвата прививками. «В условиях, когда есть низкий уровень охвата вакцинацией приоритетных групп, говорить об универсальной ревакцинации, вероятно, рано», – признал он.Вместе с тем, сегодня в Украине есть не то что достаточно вакцин, а даже... многовато. «У нас избыток вакцин, потому что есть риск не использовать определенные серии вакцин. Поэтому именно их можно было использовать для ревакцинации», – продолжает Лапий.Такого же мнения врач-эпидемиолог Екатерина Сояк. «Я считаю, что рекомендовать всем делать бустерную вакцинацию нет смысла, поскольку мы не вакцинировали основную часть населения. Однако учитывая то, что мы списываем некоторые партии вакцин (по истечении срока годности – «Главком»), мы могли бы предложить бустерную дозу желающим. Это вопрос эффективного использования вакцин», – отметила врач.По словам эпидемиолога, в этом случае важно учитывать совместимость вакцин. «Она у нас согласована экспертным центром при Минздраве. К примеру, Украина списала партию вакцины AstraZeneca . Мы могли бы ее предложить, скажем, врачам, привившимся в первых рядах этой же вакциной. Это было бы логично», – отметила она.Известно, что скоро Украина снова утилизирует еще одну партию AstraZeneca. Как писал сетевой аналитик Евгений Истребин, одним из вариантов не дать биопрепарату пропасть является утверждение решения Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики от 25 октября, которым этот орган предлагает расширить круг лиц, которым следует рекомендовать бустерную вакцинацию.Нардеп фракции «Голос», член профильного комитета парламента Ольга Стефанишина убеждена, что следовало бы сделать обязательной бустерную вакцинацию, по крайней мере, для всех людей в возрасте 60 лет и старше. «В Украине есть большое количество людей, особенно пожилого возраста, а также медиков, получивших вторую прививку еще весной-начало лета. То есть в декабре-январе у них уже будет острая потребность в бустерной дозе», – отметила депутат.