Бустерная вакцинация в Украине. Мнение экспертов

Врач-иммунолог, глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий прояснил позицию профессиональных экспертов в отношении начала вакцинации украинцев третьей дозой.
«Национальная техническая группа является совещательным органом для Минздрава. Мы рассмотрели вопрос введения третьей дозы еще в октябре и рекомендовали бустерную дозу для медработников и работников домов интернатного типа: через шесть месяцев после введения второй дозы. Для вступления в силу этих рекомендаций их должно утвердить своим приказом Министерство – пока такого приказа нет», – отметил он.
По мнению Лапия, о вакцинации бустерной дозой в Украине действительно еще рано говорить.
«У нас вакцинальная кампания стартовала более чем на два месяца позже, чем в других странах. Вторую дозу большинство медработников, людей постарше ( т.е. лиц из приоритетных групп – «Главком») получили в мае. Для людей старше 60 лет, привитых CoronaVac, нужно уже ввести бустерную дозу – это позиция и НТГЭИ, и Всемирной организации здравоохранения. Кроме того, по мнению НТГЭИ, ревакцинальную дозу должны получить люди, которые завершили курс прививок три, четыре, пять месяцев назад, и которые являются иммуноскомпрометированными: например, онкобольные, люди с сахарным диабетом и тому подобное», – добавил он.
На вопрос о том, почему бы сейчас не рекомендовать вкалывать бустерную дозу в Украине всем желающим, Лапий назвал несколько причин.
Первая – рановато. «Учтите, что большинство украинцев вторую дозу получили в июле, августе и сентябре. Те же, кто пришел на вакцинацию в сентябре, могли еще и не получить вторую дозу», – объяснил иммунолог.
Вторая – низкий уровень охвата прививками. «В условиях, когда есть низкий уровень охвата вакцинацией приоритетных групп, говорить об универсальной ревакцинации, вероятно, рано», – признал он.
Вместе с тем, сегодня в Украине есть не то что достаточно вакцин, а даже... многовато. «У нас избыток вакцин, потому что есть риск не использовать определенные серии вакцин. Поэтому именно их можно было использовать для ревакцинации», – продолжает Лапий.
Такого же мнения врач-эпидемиолог Екатерина Сояк. «Я считаю, что рекомендовать всем делать бустерную вакцинацию нет смысла, поскольку мы не вакцинировали основную часть населения. Однако учитывая то, что мы списываем некоторые партии вакцин (по истечении срока годности – «Главком»), мы могли бы предложить бустерную дозу желающим. Это вопрос эффективного использования вакцин», – отметила врач.
По словам эпидемиолога, в этом случае важно учитывать совместимость вакцин. «Она у нас согласована экспертным центром при Минздраве. К примеру, Украина списала партию вакцины AstraZeneca . Мы могли бы ее предложить, скажем, врачам, привившимся в первых рядах этой же вакциной. Это было бы логично», – отметила она.
Известно, что скоро Украина снова утилизирует еще одну партию AstraZeneca. Как писал сетевой аналитик Евгений Истребин, одним из вариантов не дать биопрепарату пропасть является утверждение решения Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики от 25 октября, которым этот орган предлагает расширить круг лиц, которым следует рекомендовать бустерную вакцинацию.
Нардеп фракции «Голос», член профильного комитета парламента Ольга Стефанишина убеждена, что следовало бы сделать обязательной бустерную вакцинацию, по крайней мере, для всех людей в возрасте 60 лет и старше. «В Украине есть большое количество людей, особенно пожилого возраста, а также медиков, получивших вторую прививку еще весной-начало лета. То есть в декабре-январе у них уже будет острая потребность в бустерной дозе», – отметила депутат.
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